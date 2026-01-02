Salata de boeuf este unul dintre preparatele tradiționale care nu lipsește de pe mesele românilor la zile de sărbătoare, însă foarte perisabilă din cauza maionezei pe care o conține. Acest preparat trebuie consumat în câteva zile și păstrat în condiții optime pentru a nu ne afecta sănătatea.

Este recomandat să nu o prepari în cantități mari, deoarece maioneza își schimbă rapid culoarea. Salata de boeuf trebuie păstratată la frigider pentru cel mult trei zile, la o temperatură de cel mult 3-4 grade Celsius.

Salata de boeuf este una dintre cele mai delicioase preparate pentru Sărbătorile de iarnă, dar și una dintre cele mai perisabile. Salata de boeuf nu poate fi păstrată prea multă vreme, chiar dacă este ținută la frigider. De reținut faptul că salata de boeuf nu poate fi congelată, deoarece, după decongelare, maioneza se taie și se formează o zeamă fără gust, care îi dă un gust neplăcut.

Este recomandat să depozitezi platourile cu salata de boeuf pe raftul de jos al frigiderului, unde este cel mai rece.

În ceea ce privește celelalte preparate tradiționale, trebuie să știi că sarmalele rezistă până la 5 zile în frigider, cârnații prăjiți aproximativ 7 zile, iar toba, caltaboșul și lebărul cel mult 3 zile.

Secrete și ingrediente

În momentul în care apare zeama în salata de boeuf nu mai este cazul să o consumi. De asemenea, dacă maioneza capătă o crustă, salata nu mai este sigură pentru consum pentru că se dezvoltă bacterii și riști să te îmbolnăvești.