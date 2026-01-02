Andrei Caramitru s-a dezlănțuit într-o postare pe pagina personală de Facebook, după ce în spațiul public au apărut mai multe reacții controversate la adresa dirijorului Yannick Nézet-Séguin, pe motiv că este homosexual.

În postare, Caramitru afirmă că nu înțelege isteria care s-a declanșat și atrage atenția că orientarea sexuală nu are nicio legătură cu valoarea artistică sau culturală a unui eveniment de asemenea anvergură. Acesta reamintește numele altor artiști consacrați precum Ceaikovski, Leonard Bernstein, Schubert, Handel sau Chopin și subliniază că orientarea lor sexuală nu a schimbat în niciun fel importanța operei lor.

„Păi sunt ghei și următorii, ce ne facem fraților : Ceaikovski, Samuel Barber, Leonard Bernstein, Schubert, Handel, Chopin. Și dacă ne uităm la artiști în general, ce ne facem că și Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio erau. Și marele Împărat Traian de îl cântam în imnul nostru suveran – era super top șef în zona asta, avea harem de bărbați dacă nu știați.”

Andrei Caramitru a mers mai departe și a lansat atacuri directe la adresa persoanelor care se asociază cu unele curente conservatoare, pe care îi acuză de ipocrizie și de dublu standard. La finalul postării, Caramitru a făcut un apel public cu privire la libertatea de alegere, „Aveți tot dreptul, libertate frate, care e problema?”

Cine este dirijorul care i-a făcut pe unii să ridice din sprâncene

Canadianul Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, a dirijat Concertul de An Nou de la Viena de anul acesta. Muzicianul este cunoscut pentru nonconformismul și exuberanța care i-a făcut pe unii să ridice din sprâncene atunci când a fost ales să conducă cel mai faimos concert de muzică clasică din lume. Acesta colaborează de 15 ani cu muzicienii vienezi, pe care i-a dirijat pentru prima dată la Salzburg, în Recviemul lui Mozart.

Deși numirea lui Nézet-Séguin a fost văzută drept o abordare „mai incluzivă” a evenimentelor cu țintă extrem de riguroasă cum este cel de la Viena, concertul a fost un real succes. La finalul concertului, dirijorul canadian a ridicat publicul în picioare și a suscitat opinia publică pe rețelele de socializare.

„Tocmai am coborât de pe scena de la Musikverein, inima încă îmi bate tare, urechile îmi sună și simt căldura acestui public extraordinar, din toate colțurile lumii”, a transmis dirijorul după concert.

