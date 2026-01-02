Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta, atac dur după tragedia din Elveția: „Niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic”

Victor Ponta, atac dur după tragedia din Elveția: „Niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic”

Oana Zvobodă
02 ian. 2026, 15:05, Știri politice
Victor Ponta, atac dur după tragedia din Elveția:

Victor Ponta a răbufnit după tragedia din Elveția, în care zeci de oameni au murit, iar peste o sută au fost răniți. Incendiul din Crans Montana este asemănător cu cel din Colectiv. Atunci, lui Victor Ponta i s-a cerut demisia, iar premierul a părăsit funcția, ca gest de onoare.

„Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele și familiile acestora. O tragedie cumplită, un moment în care trebuie să ne rugăm pentru sufletele celor care suferă.

Sunt convins că Elveția este o țară cu o cultură și o civilizație atât de dezvoltate, încât niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic; niciun om fără scrupule (ca Iohannis) nu va cere demisia Guvernului; niciun om fără rușine (ca Vlad Voiculescu) nu va face filme de promovare politică; niciun partid politic fără Dumnezeu (ca USR) nu se va urca pe cadavre pentru a ajunge la Putere; niciun ONG de trădători nu va profita de nenorocire pentru a-și ataca propria țară strigând „Coruptia Ucide”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

47 morți și 80 de răniți în stare critică după tragedia din Elveția

Un incendiu a avut loc în timpul unei petreceri de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Valais, Elveția. Potrivit informațiilor din acest moment, 47 de persoane și-au pierdut viața în tragedie și alte 115 persoane au fost rănite, multe fiind în stare gravă. Majoritatea victimelor sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani.

Catastrofa din Elveția, ziua 2. 47 morți, 80 de răniți în stare critică. Mărturii din infern: „Am un prieten care nu a putut ieși, își ținea crucea în mână”. Papa dă mesaj, mamele își caută disperate copiii

Tragedia din Crans-Montana: Probleme majore în procesul de identificare a victimelor. De ce sunt mai greu de recunoscut victimele mai tinere

Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi

Cele mai noi