Victor Ponta a răbufnit după tragedia din Elveția, în care zeci de oameni au murit, iar peste o sută au fost răniți. Incendiul din Crans Montana este asemănător cu cel din Colectiv. Atunci, lui Victor Ponta i s-a cerut demisia, iar premierul a părăsit funcția, ca gest de onoare.

„Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele și familiile acestora. O tragedie cumplită, un moment în care trebuie să ne rugăm pentru sufletele celor care suferă.

Sunt convins că Elveția este o țară cu o cultură și o civilizație atât de dezvoltate, încât niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic; niciun om fără scrupule (ca Iohannis) nu va cere demisia Guvernului; niciun om fără rușine (ca Vlad Voiculescu) nu va face filme de promovare politică; niciun partid politic fără Dumnezeu (ca USR) nu se va urca pe cadavre pentru a ajunge la Putere; niciun ONG de trădători nu va profita de nenorocire pentru a-și ataca propria țară strigând „Coruptia Ucide”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

47 morți și 80 de răniți în stare critică după tragedia din Elveția

Un incendiu a avut loc în timpul unei petreceri de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Valais, Elveția. Potrivit informațiilor din acest moment, 47 de persoane și-au pierdut viața în tragedie și alte 115 persoane au fost rănite, multe fiind în stare gravă. Majoritatea victimelor sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani.

