11 nov. 2025, 16:18, Diverse
BANC | Bulă și neamțul cel mic

Gândul.ro vă invită la o porție de râs cu un banc în care protagoniști sunt Bulă și bunicul acestuia. 

Bunicul îl întreabă pe nepoțelul lui:

– Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?

– Bunicule, îl cheamă Alzheimer.

