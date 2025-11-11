BANC | Bulă și neamțul cel mic

Gândul.ro vă invită la o porție de râs cu un banc în care protagoniști sunt Bulă și bunicul acestuia.

Bunicul îl întreabă pe nepoțelul lui:

– Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?

– Bunicule, îl cheamă Alzheimer.

Să râdem în continuare