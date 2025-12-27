Prima pagină » Știri externe » Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou

Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou

Ruxandra Radulescu
27 dec. 2025, 10:27, Știri externe
Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou într-o scrisoare publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), transmite agenția Tass

„Dragul meu tovarăș! În numele guvernului Republicii Nord Coreene și al poporului coreean, vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de bine și, prin intermediul dumneavoastră, guvernului Federației Ruse și poporului rus cu ocazia Anului Nou 2026”, se arată în scrisoare.

„Am împărtășit sângele, viața și moartea în același șanț”

Liderul nord-coreean a menționat că relațiile dintre Rusia și Republica Nord Coreană s-au consolidat în 2025 și au evoluat „într-o alianță sinceră în care am împărtășit sângele, viața și moartea în același șanț, iar soliditatea și puterea lor absolută au fost gravate mai viu în paginile vremurilor și istoriei”.

„Vctoria și dreptatea vor sta întotdeauna alături de Rusia”

Kim Jong Un a adăugat că nimeni nu poate rupe relațiile dintre popoarele celor două țări și unitatea lor, în timp ce „dreptatea și adevărul, victoria și gloria vor sta întotdeauna alături de Rusia” și de liderul său.

Liderul nord-corean i-a urat lui Putin „multă sănătate și mai mult succes în munca responsabilă de apărare a demnității și intereselor Rusiei cu ocazia noului an plin de speranță, 2026”.

„Sper sincer că poporul rus va avea parte doar de fericire și prosperitate”, a adăugat Kim Jong Un.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: 

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea
10:00
2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea
ULTIMA ORĂ Rusia declanșează un atac masiv asupra Kievului, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump pe tema planului de pace
09:17
Rusia declanșează un atac masiv asupra Kievului, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump pe tema planului de pace
CONTROVERSĂ „Teoria Haosului”, Clubul Valdai și lumea multipolară a lui Putin. „Lumea veche a dispărut, domnește haosul imposibil de gestionat, războiul este noua normalitate”
05:00
„Teoria Haosului”, Clubul Valdai și lumea multipolară a lui Putin. „Lumea veche a dispărut, domnește haosul imposibil de gestionat, războiul este noua normalitate”
FLASH NEWS Donald Trump, declarație de forță înaintea întâlnirii cu președintele Ucrainei: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu”
23:11
Donald Trump, declarație de forță înaintea întâlnirii cu președintele Ucrainei: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu”
EXTERNE Mai multe proteste au izbucnit în Kenya după ce elefanții au ucis 4 oameni în doar o săptămână
22:49
Mai multe proteste au izbucnit în Kenya după ce elefanții au ucis 4 oameni în doar o săptămână
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Cancan.ro
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure
Cancan.ro
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: 'Trecutul ei nu e prea wow'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce ne simțim mai bine atunci când înjurăm?
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
11:30
Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
EXCLUSIV Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată
11:24
Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată
SPORT U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin
11:11
U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin
FLASH NEWS ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt în mai multe localități
11:05
ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt în mai multe localități
INEDIT Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”
10:56
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”

Cele mai noi