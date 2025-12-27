Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou într-o scrisoare publicată de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), transmite agenția Tass.

„Dragul meu tovarăș! În numele guvernului Republicii Nord Coreene și al poporului coreean, vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de bine și, prin intermediul dumneavoastră, guvernului Federației Ruse și poporului rus cu ocazia Anului Nou 2026”, se arată în scrisoare.

„Am împărtășit sângele, viața și moartea în același șanț”

Liderul nord-coreean a menționat că relațiile dintre Rusia și Republica Nord Coreană s-au consolidat în 2025 și au evoluat „într-o alianță sinceră în care am împărtășit sângele, viața și moartea în același șanț, iar soliditatea și puterea lor absolută au fost gravate mai viu în paginile vremurilor și istoriei”.

„Vctoria și dreptatea vor sta întotdeauna alături de Rusia”

Kim Jong Un a adăugat că nimeni nu poate rupe relațiile dintre popoarele celor două țări și unitatea lor, în timp ce „dreptatea și adevărul, victoria și gloria vor sta întotdeauna alături de Rusia” și de liderul său.

Liderul nord-corean i-a urat lui Putin „multă sănătate și mai mult succes în munca responsabilă de apărare a demnității și intereselor Rusiei cu ocazia noului an plin de speranță, 2026”.

„Sper sincer că poporul rus va avea parte doar de fericire și prosperitate”, a adăugat Kim Jong Un.

FOTO: Mediafax

