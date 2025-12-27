Gigi Becali a declarat că le mai dă o șansă lui Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. Cei doi pot demonstra în cantonamentul din iarnă că se pot ridica la nivelul titularilor, dacă nu vor rămâne rezerve sau pot pleca de la echipă.

Omul de afaceri a vorbit cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, în privința celor doi jucători. FCSB va avea perioada de pregătire în Antalya, unde va juca un amical cu Beșiktaș.

Gigi Becali a spus că Dennis Politic și-ar putea reveni și dacă schimbă cultul religios, fiind baptist. Despre religia jucătorului Gigi Becali vorbea și la începutul lunii: „Să-l vedem, poate îl botez acum, în ianuarie, de Bobotează. El e sectant, îl fac ortodox. O să-i propun: «Hai, mă, să te fac om adevărat cu viață în tine, să te botez!»”.

Gigi Becali dezvăluie ce se întâmplă cu Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”

„O să vedem acum. Am vorbit cu Meme. Noi atunci vorbim, când spulberăm dușmanii, cum i-am spulberat pe ăștia (n.r. – Rapid). ‘Bă, ce frumoasă e ziua după ce i-am bătut p-ăștia’.

Și am vorbit cu Mihai, ‘Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate’. L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă.

(n.r. – Și dacă nu se ridică la nivelul echipei?) Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă? Talentul nu i l-a luat nimeni (n.r. – lui Tavi Popescu). Talentul lui costă 20.000.000. Dacă înțelege bine, dacă nu, la revedere!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.