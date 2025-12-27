Prima pagină » Actualitate » Proprietate de 375.000 de euro care a fost scoasă la vânzare, în Marea Britanie. De ce un cuplu oferă bilete la licitație cu 6 euro

27 dec. 2025, 10:45, Actualitate
Un cuplu din Marea Britanie a decis să își scoată la vânzare casa de 375.000 de euro, însă fără succes pe piața imobiliară. Altfel, pentru a putea să vândă proprietate, cuplul a decis să o scotă la licitație. Prețul acestora pornește de la 6 euro. Câștigătorul va avea ocazia să ia casa fără ipotecă, susține cuplul.

Un cuplu de britanici din North Wales s-a izbit de dificultăți pe piața imobiliară. Pentru că cei doi nu au reușit să își vândă proprietatea la prețul de 375.000 de euro, au decis să o scoată la licitație. Prețul unui bilet la licitație pornește de la 6 euro. Câștigătorul ei va putea lua casa fără să ipotecă. Licitația are loc online.

Din dorința de a scăpa de agitația urbană, Jennie Bailey (43 ani) și soțul ei, de 45 de ani, au plecat la apartamentul lor de vacanță din Rhoscolyn, Anglesey. Se află acolo, deja, de 2 ani și jumătate. Casa din Manchester, în schimb, a rămas goală și pregătită să fie preluată de altcineva.

Licitație online pentru casă: cuplul și-a propus un target până la 1 ianuarie 2026

Prima intenție a fost de a vinde proprietatea în mod tradițional. Prețul inițial a fost de 365.000 de lire sterline și au fost nevoiți să îl scadă cu circa 40.000 de lire sterline.

„Piața imobiliară din Țara Galilor, ca și în mare parte din Marea Britanie, a fost plină de provocări. După ce ne-am străduit să vindem proprietatea în mod tradițional, am decis să încercăm ceva diferit: o tombolă pentru casă. „Poate suna neobișnuit, dar pentru noi este vorba despre transformarea unei situații dificile într-o oportunitate pozitivă – oferind cuiva șansa de a deține o casă aici, fără ipotecă, fără taxe și de a-și crea propriile amintiri în acest loc cu adevărat special”, a spus cuplul.

Cei doi soți au stabilit un obiectiv până la 1 ianuarie 2026. Și anume, să vândă 150.000 de bilete la 6 euro fiecare. Până în momentul de față, au reușit să vândăt 69.556 de bilete, cheltuind 40.000 de lire sterline doar pentru promovare.

„Scopul nostru a fost doar să ne dăm casa unui norocos câștigător și să mergem mai departe ca familie. Răspunsul primit până acum a fost copleșitor și abia așteptăm să vedem cine va ajunge să numească acest loc acasă”, au spus Jennie și John, potrivit The Independent.

