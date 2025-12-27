Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român”

Malina Maria Fulga
27 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat, ca o concluzie înainte de încheierea anului 2025, că anul ce a trecut nu a adus nimic nou în societatea românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Realizând retrospectiva anului 2025, Ion Cristoiu afirmă cu dezamăgire că societatea românească nu a cunoscut nicio schimbare fundamentală în anul ce tocmai a trecut. În ciuda evenimentelor politice intense care au marcat România, Cristoiu susține că populația a rămas pasivă în fața acțiunilor politice pe care le consideră chiar repetitive.

„E un eveniment trist, dar așa este. Dar confirmă ceea ce încercăm noi acum aici, în această emisiune, să prindem anul ăsta într-o definiție. Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român. Sunteți de acord? Hai să enumerăm. Unu, poporul român înghite. Este ca un serial de pe Netflix care începe să se repete, și spectatorul, după primul episod, zice să schimbăm ceva, dar nu schimbă nimic. Spune-mi și mie, ce a adus nou față de anul 2000? Diversiunea asupra justiției, a adus ceva nou?”

„Și am ajuns la concluzia că e același popor de prostenaci, ușor de dus de nas. Anul acesta a fost mai ușor de dus de nas față de anul trecut? Da.”

