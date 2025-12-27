Un preot din Spania și-a pus la vânzare porțile bisericii sale la obiecte uzate, la un preț ireal: „Suntem condamnați”

Un preot din Ventosa de la Cuesta, Spania, a încercat să vândă porțile bisericii sale pe platforma Wallapop, o platformă de vânzări de obiecte uzate, la prețul ireal de 390 de euro. Anunțul a fost descoperit de o tânără, care a sesizat situația pe rețelele de socializare, scrie El Diario.

Denunțul a fost făcut de Malena Alonso și a vizat micul său sat, Ventisa de la Cuesta, provincial Valladolid, locuit de numai 110 persoane. Anunțul a strâns peste 200.000 de vizualizări pe rețelele sociale.

Anunțul oferă spre vânzare porțile bisericii, porți care datează din secolul al XVI-lea și au fost construite în stil baroc. De asemenea, porțile aparțin bisericii în care se presupune că este îngropat sculptorul Alonso Berruguete, ale cărui rămășițe au fost căutate acum câțiva ani cu ajutorul unui georadar. Primărița localității, Maria Luisa Escalante, nu a comentat situația, menționând doar că este „o problemă parohială foarte delicată”.

Malena Alonso a aflat despre acel anunț de la un vecin al satului, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să o contacteze pe primăriță.

„Am vorbit cu doamna Escalante pentru a verifica dacă este adevărat, iar ea ne-a spus că da, porțile au fost puse la vânzare de un prieten al preotului și că deja se comandaseră altele noi”, a declarat Alonso.

Apoi, ea a publicat videoclipul pe Instagram și TikTok, raportând, în același timp, anunțul pe Wallapop. Imediat, anunțul a fost eliminat de pe platformă, conform politicii Wallapop, care interzice vânzarea bunurilor ce aparțin instituțiilor publice sau religioase, considerând acest lucru „un act ilegal de înstrăinare a bunurilor”.

Totodată, preotul este acuzat că a încercat să vândă porțile „în complicitate cu primăria” și este criticată decizia de a comanda altele noi în loc să le restaureze pe cele vechi de 400 de ani.

Delegatul pentru Patrimoniu, Juan Carlos Álvarez, a contactat-o apoi pe primărița Alonso ca să ceară informații suplimentare. Tot în aceeași zi, Álvarez a vizitat parohia pentru o primă inspecție și a anunțat că Biserica a solicitat un raport ethnic, ca să decidă „cea mai corectă și legală soluție” bazată pe „criterii tehnice și de conservare a patrimoniului”.

De cealaltă parte, Arhiepiscopia le-a reamintit preoților că delegația este disponibilă pentru consultanță cu privire la modul corect de gestionare a clădirilor aflate într-o stare de conservare precară.

Malena Alonso a ținut să sublinize însă eforturile depuse pentru a valorifica patrimoniul satului, chiar prin căutarea mormântului lui Alonso Berruguete, exprimându-și regretul că aceste inițiative nu au avut continuitate.

„Suntem condamnați ca satul nostru să dispară dacă nu-i facem publicitate. Și iată că i-am făcut, dar în cel mai neașteptat mod”, a spus ea.

