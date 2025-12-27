Prima pagină » Actualitate » Blonda lui Ilie Bolojan. Premierul a făcut o numire surpriză, pe filieră USR, la conducerea Achizițiilor Publice

Blonda lui Ilie Bolojan. Premierul a făcut o numire surpriză, pe filieră USR, la conducerea Achizițiilor Publice

27 dec. 2025, 10:26, Actualitate
Blonda lui Ilie Bolojan. Premierul a făcut o numire surpriză, pe filieră USR, la conducerea Achizițiilor Publice

Chiar în ajunul Crăciunului, premierul Ilie Bolojan a făcut o numire surprinzătoare într-o funcție importantă. E vorba de o numire care vine pe filiera USR, partid care, deși a înregistrat un scor modest la alegerile parlamentare din 2024, a reușit să ajungă la conducerea câtorva ministere cheie, dar și a altor instituții importante. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Decizia numirii Ralucăi Rogoz cu rang de secretar de stat a apărut în Monitorul Oficial

  • Astfel, Ilie Bolojan a numit-o în funcția de președintele al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), cu rang de secretar de stat, pe Raluca Rogoz.

Credit line: Lucian Alecu / Alamy / Profimedia

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice”, se arată în decizia semnată de Bolojan.

„La data prevăzută la art. 1, dispozițiile art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 516/2025 privind eliberarea doamnei Iuliana Feclistov, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 12 noiembrie 2025, își încetează aplicabilitatea”, se mai precizează în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan.

De notat că, după ce Iuliana Feclistov a demisionat, conducerea interimară a ANAP a fost asigurată de către Daniela Bejinariu, director general al Direcției generale verificare derulare procedură de atribuire.

Cine e blonda numită pe filieră USR la șefia Achizițiilor Publice

Trebuie adăugat faptul că Raluca Rogoz a fost susținută pentru această funcție de Uniunea Salvați România (USR), partidul condus de edilul Timișoarei, Dominic Fritz, conform realitatea.net. În perioada în care Clotilde Armand a fost primar al Sectorului 1, Raluca Rogoz a fost „unsă” șef serviciu la instituție.

Anterior, Rogoz a ocupat poziția de expert parlament la Senatul României, camera superioară a Parlamentul, în perioada în care în fruntea instituției se afla Anca Dragu, la acel moment parlamentar USR-PLUS. Deși a obținut un procent de numai 10% la alegerile parlamentare din 2024, USR a bifat mai multe ministere importante, printre care cel de la Externe, Apărare sau Economie.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare

Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
11:30
Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
INEDIT Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”
10:56
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român”
10:30
Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român”
EXTERNE Un preot din Spania și-a pus la vânzare porțile bisericii sale la obiecte uzate, la un preț ireal: „Suntem condamnați”
10:21
Un preot din Spania și-a pus la vânzare porțile bisericii sale la obiecte uzate, la un preț ireal: „Suntem condamnați”
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Cancan.ro
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure
Cancan.ro
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: 'Trecutul ei nu e prea wow'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce ne simțim mai bine atunci când înjurăm?
EXCLUSIV Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată
11:24
Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată
SPORT U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin
11:11
U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin
FLASH NEWS ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt în mai multe localități
11:05
ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt în mai multe localități
FLASH NEWS Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele
10:54
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele
SPORT Gigi Becali dezvăluie ce se întâmplă cu Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”
10:31
Gigi Becali dezvăluie ce se întâmplă cu Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”
FLASH NEWS Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou
10:27
Kim Jong Un îl felicită pe Vladimir Putin și îl numește un „un drag tovarăș”, în mesajul oficial de Anul Nou

Cele mai noi