Chiar în ajunul Crăciunului, premierul Ilie Bolojan a făcut o numire surprinzătoare într-o funcție importantă. E vorba de o numire care vine pe filiera USR, partid care, deși a înregistrat un scor modest la alegerile parlamentare din 2024, a reușit să ajungă la conducerea câtorva ministere cheie, dar și a altor instituții importante. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Decizia numirii Ralucăi Rogoz cu rang de secretar de stat a apărut în Monitorul Oficial

Astfel, Ilie Bolojan a numit-o în funcția de președintele al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), cu rang de secretar de stat, pe Raluca Rogoz.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice”, se arată în decizia semnată de Bolojan.

„La data prevăzută la art. 1, dispozițiile art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 516/2025 privind eliberarea doamnei Iuliana Feclistov, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 12 noiembrie 2025, își încetează aplicabilitatea”, se mai precizează în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan.

De notat că, după ce Iuliana Feclistov a demisionat, conducerea interimară a ANAP a fost asigurată de către Daniela Bejinariu, director general al Direcției generale verificare derulare procedură de atribuire.

Cine e blonda numită pe filieră USR la șefia Achizițiilor Publice

Trebuie adăugat faptul că Raluca Rogoz a fost susținută pentru această funcție de Uniunea Salvați România (USR), partidul condus de edilul Timișoarei, Dominic Fritz, conform realitatea.net. În perioada în care Clotilde Armand a fost primar al Sectorului 1, Raluca Rogoz a fost „unsă” șef serviciu la instituție.

Anterior, Rogoz a ocupat poziția de expert parlament la Senatul României, camera superioară a Parlamentul, în perioada în care în fruntea instituției se afla Anca Dragu, la acel moment parlamentar USR-PLUS. Deși a obținut un procent de numai 10% la alegerile parlamentare din 2024, USR a bifat mai multe ministere importante, printre care cel de la Externe, Apărare sau Economie.

