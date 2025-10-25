Prima pagină » Diverse » BANC | Bulă, Ștrulă și pensionarii de vis-a-vis

25 oct. 2025, 16:08, Diverse
Gândul.ro vine și astăzi cu o porție de râs. Bancul prezentat îi are protagoniști pe Bulă și Ștrulă care discută pe seama unor pensionari.

Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere. La un moment dat, Bulă constată:

– Ștrulă, îi vezi pe pensionarii ăia doi de la masa de vis-a-vis? Ce ramoliți sunt! Peste 10-20 de ani, așa o să fim și noi…

– Măi Bulă, vis-a-vis de noi nu este nicio masă, ci o oglindă!

Să râdem în continuare

Rezidentul neexperimentat

Un medic rezident foarte tânăr și neexperimentat asistă prima lui pacientă la naștere. La sfârșit, medicul întreabă pe profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine. Profesorul a zâmbit și i-a zis:

– Ținând cont că este pentru prima dată… v-ați descurcat destul de bine, doar că pe viitor să țineți minte Citește continuarea aici…

Bulă la biserică

Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă.

Ștrulă răspunde: – De ce nu întrebi preotul?

Bulă se duce și-l întreabă: – Sfinția ta, pot să fumez când mă rog?

Dar preotul spune: -Nu, fiule nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră.

Bulă se întoarce la prietenul lui și-i spune ce i-a spus preotul.

Ștrulă spune: -Nu mă miră. Ai pus greșit întrebarea. Ia să încerc și eu. Ștrulă se duce la preot și îl întreabă: –

Sfinția ta, pot să mă rog în timp ce fumez? Citește continuarea aici…

„Domnule Bulă, CV-ul dumneavoastră ne-a convins. Începeți mâine!”

– Domnule Bulă, CV-ul dumneavoastră ne-a convins. Începeți mâine!

– Perfect!

– Aveți vreo întrebare?

– Da. Citește continuarea aici…

