BANC | Bulă, Ștrulă și pensionarii de vis-a-vis

Bancul prezentat îi are protagoniști pe Bulă și Ștrulă care discută pe seama unor pensionari.

Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere. La un moment dat, Bulă constată:

– Ștrulă, îi vezi pe pensionarii ăia doi de la masa de vis-a-vis? Ce ramoliți sunt! Peste 10-20 de ani, așa o să fim și noi…

– Măi Bulă, vis-a-vis de noi nu este nicio masă, ci o oglindă!

