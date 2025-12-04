Bancul de joi | Bulă și treburile casnice

Gândul.ro vă propune astăzi un banc în care personajul principal este chiar Bulă, întrebat cum își ajută soția la treburile casnice.
„ – Bulă, tu o ajuți pe nevastă-ta la treburile casnice?
– Sigur, Ștrulă. La toate!
– Dă-mi un exemplu.
– Să zicem, la vase. Bubulina le spală, eu le las la uscat”.
Un inspector economic, un polițist și un vameș iau masa într-un restaurant. După ce au mâncat și au băut, chelnerul le aduce nota de plată.
Inspectorul economic:
– Cee…?!? Ăsta-i jaf la drumul mare! Mâine veți avea controale aici!
Chelnerul se sperie și se apropie cu speranță, de polițist.
Polițistul:
– Asta-i bună! Poate vrei să nu mai poți să-ți scoți mașina din parcare… sau mai rău, să pleci de aici încătușat!
Chelnerul se sperie și mai tare. Se apropie disperat de vameș. Ăsta, mult mai calm, nu zice nimic. Ia liniștit nota de plată, o studiază cu atenție și compară cu ce au avut pe masă, după care spune-ncetișor: