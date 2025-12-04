Prima pagină » Diverse » Bancul de joi | Bulă și treburile casnice

04 dec. 2025, 08:21, Diverse
Gândul.ro vă propune astăzi un banc în care personajul principal este chiar Bulă, întrebat cum își ajută soția la treburile casnice.

„ – Bulă, tu o ajuți pe nevastă-ta la treburile casnice?

– Sigur, Ștrulă. La toate!

– Dă-mi un exemplu.

– Să zicem, la vase. Bubulina le spală, eu le las la uscat”.

Să râdem în continuare

BANCUL ZILEI | Inspectorul economic, polițistul și vameșul

Un inspector economic, un polițist și un vameș iau masa într-un restaurant. După ce au mâncat și au băut, chelnerul le aduce nota de plată.
Inspectorul economic:
– Cee…?!? Ăsta-i jaf la drumul mare! Mâine veți avea controale aici!
Chelnerul se sperie și se apropie cu speranță, de polițist.
Polițistul:
– Asta-i bună! Poate vrei să nu mai poți să-ți scoți mașina din parcare… sau mai rău, să pleci de aici încătușat!
Chelnerul se sperie și mai tare. Se apropie disperat de vameș. Ăsta, mult mai calm, nu zice nimic. Ia liniștit nota de plată, o studiază cu atenție și compară cu ce au avut pe masă, după care spune-ncetișor: Vezi continuarea aici

BANCUL ZILEI | Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.
Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură. Vezi continuarea aici
