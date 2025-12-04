Bancul de joi | Bulă și treburile casnice

Gândul.ro vă propune astăzi un banc în care personajul principal este chiar Bulă, întrebat cum își ajută soția la treburile casnice.

„ – Bulă, tu o ajuți pe nevastă-ta la treburile casnice?

– Sigur, Ștrulă. La toate!

– Dă-mi un exemplu.

– Să zicem, la vase. Bubulina le spală, eu le las la uscat”.

Să râdem în continuare

BANCUL ZILEI | Inspectorul economic, polițistul și vameșul Un inspector economic, un polițist și un vameș iau masa într-un restaurant. După ce au mâncat și au băut, chelnerul le aduce nota de plată.

Inspectorul economic:

– Cee…?!? Ăsta-i jaf la drumul mare! Mâine veți avea controale aici!

Chelnerul se sperie și se apropie cu speranță, de polițist.

Polițistul:

– Asta-i bună! Poate vrei să nu mai poți să-ți scoți mașina din parcare… sau mai rău, să pleci de aici încătușat!

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!

– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

