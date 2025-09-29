Prima pagină » Diverse » Bancul de luni | ”Ce fel de bărbați îți plac?”

29 sept. 2025, 16:25, Diverse
Pentru prima zi a săptămânii am pregătit un nou banc. Protagonistul acestuia este chiar un bărbat care vrea să intre în grațiile unei femei, însă nu prea îi iese.

– Ce fel de bărbați îți plac?

– Cei puternici.

– Odată, am omorât, cu mâinile goale, un urs!

Bulă face anunț în ziar pentru matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă citește continuarea aici

Bulă are o bicicletă nouă

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără…citește continuarea aici

Bulă a rămas șomer

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. Citește continuarea aici

Bătrânica cochetă

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.
Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.
După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:
– Vreau să cobor aici! Citește continuarea aici

Mediafax
