Bancul de luni | ”Ce fel de bărbați îți plac?”

Pentru prima zi a săptămânii am pregătit un nou banc. Protagonistul acestuia este chiar un bărbat care vrea să intre în grațiile unei femei, însă nu prea îi iese.
– Ce fel de bărbați îți plac?
– Cei puternici.
– Odată, am omorât, cu mâinile goale, un urs!
Citește continuarea pe Cancan.ro
Bulă face anunț în ziar pentru matrimoniale
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă citește continuarea aici
Bulă are o bicicletă nouă
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără…citește continuarea aici
Bulă a rămas șomer
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. Citește continuarea aici
Bătrânica cochetă
O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.
Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.
După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:
– Vreau să cobor aici! Citește continuarea aici