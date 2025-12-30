O reţetă autentică de hribi cu smântână si mămăliguţă, moștenită din generație în generație, de la mamă la fiică, face parte dintr-un tezaur cultural al zonei Valea Șomuzului din partea de sud-est a Bucovinei. Este un fel de tocăniță ușor de preparat, o adevărată delicatesă pentru masa de Revelion, al cărei secret constă în dozajul armonios dintre ingredientele naturale.

Bucatele din Bucovina sunt renumite pentru autenticitatea și savoarea lor, dar și pentru preferința dată ingredientelor tradiționale.

Turiștii străini adoră acest preparat tradițional

Mai jos prezentăm rețeta după care numeroși turiști străini, care vizitează în ultimii ani Valea Șomuzului, o zonă agroturistică tot mai vizitată în ultimii ani, se dau în vânt.

Chiar și în pandemie, japonezii, nemții, italienii, englezii sau ucrainenii au dat năvală la mesele încărcate cu bunătăți ale gospodinelor bucovinene. Gustul tradițional este sporit de prepararea la ceaunurile imense, căci acest tip de preparate se coc de minune în vatra cu lemne.

Preparatul este cu atât mai gustos cu cât hribii, ingredientul principal, sunt culeși din pădure, așa cum arată proprietara unei pensiuni turistice din Valea Șomuzului. Însă, rețeta se poate face și cu hribi din supermarket.

„Am fost cu nepoata mea în pădure și am cules hribi. Este o rețetă autentică, delicioasă, poate cea mai căutată mâncare tradițională de la noi. Dar hribii nu sunt pe toate cărările în pădure. Când sunt nefierți, e nevoie de 2-3 kilograme. Dacă îi fierbem rezultă un kilogram fierți pentru tocăniță. Se pun 4-5 cepe, 100 mililitri de ulei, două gălbenușuri de ou, iar smântână cât are fiecare. După ce am fiert bureții tocați în ceaun pe plită, vreo 20 de minute, completăm cu smântâna dreasă cu gălbenuș de ou și amestecăm continuu, ea dă o consistență cremoasă. O lăsăm să fiarbă la foc foarte încet. Verdeața pusă în etapa asta își păstrează aroma. Servită cu mămăliguță, mâncarea este delicioasă. Este cel mai apreciat preparat de turiști”, povestește Mirela Nechita (foto) în exclusivitate pentru Gândul.

Detaliul care amplifică gustul savuros al rețetei simple

Neapărat tocănița trebuie asezonată cu mămăliguță aburindă în vase de lemn sau lut, „cum punea la masă bunica”, completează aceasta.

Gastronomia locală, realizată exclusiv cu ingrediente proaspete, din gospodării, este un alt motiv de mândrie al oamenilor din comuna Dolhești, Valea Șomuzului.

Ansamblul folcloric Străjerii – condus de poștașul comunei, Gheorghiță Ciocârlan – încântă vizitatorii nu numai în zilele de sărbătoare, cu spectacolele sale vibrante.

De menționat că meșterii, cojocarii, țesătorii și fierarii satului contribuie la traseele organizate aici ca parte a pachetelor turistice.

