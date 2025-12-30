Prima pagină » Actualitate » Radu Miruţă: „Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Nu e nimeni mai special decât altul”

Radu Miruţă: „Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Nu e nimeni mai special decât altul”

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 05:53, Actualitate
Radu Miruţă:

 ”Nu e nimeni mai special decât altul” a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, cu privire la pensiile militarilor, În cadrul unui interviu la B1Tv. Şeful Apărării a amintit că există o lege în vigoare care creşte progresiv vârsta de pensionare şi vrea eliminarea nedreptăţilor din sistem. 

Potrivit lui Miruţă, doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.

”Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la B1 Tv.

Ministrul rămâne rezervat în privinţa eliminării acestor nedreptăţi „instant”, însă crede că ele pot fi corectate „în timp”.

”Da, pensiile militarilor au o nedreptate(..) Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micşorez din diferenţele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate.

Oamenii au făcut acelaşi lucru, însă guverne, de-a lungul timpului, au modificat şi acel indice de corecţie şi alţi parametri din formula de calcul, încât oameni care făceau acelaşi lucru ajungeau să primească, în funcţie de momentul în care se pensionau, bani la pensie cu diferenţă semnificativă. Nu-i treaba de 100-200 de lei”, a mai spus Radu Miruţă, la B1Tv.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”

Ilie Bolojan merge marţi la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Va fi însoţit de omologul său din Regatul Ţărilor de Jos

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept a contestat în contecios administrativ Comitetul lui Bolojan, pe justiţie
06:12
Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept a contestat în contecios administrativ Comitetul lui Bolojan, pe justiţie
CONTROVERSĂ Provocările democrației globale în 2026: ce ne rezervă viitorul?
05:30
Provocările democrației globale în 2026: ce ne rezervă viitorul?
EXCLUSIV Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”
05:00
Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”
ARMATĂ Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”
00:09
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea: „Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN”
ULTIMA ORĂ Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri
22:02
Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri
ULTIMA ORĂ Administrația Națională „Apele Române” a reluat accesul informatic, în urma atacului cibernetic. S-au refăcut conturile de utilizator
21:44
Administrația Națională „Apele Române” a reluat accesul informatic, în urma atacului cibernetic. S-au refăcut conturile de utilizator
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului. Ar fi fost contaminate, potrivit specialiștilor. Poliția are deja 5 suspecți
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Trump este singurul care îl poate obliga pe Putin să facă pace, transmite șeful NATO
REȚETE Rețetă bucovineană de hribi cu smântână și mămăliguță. Preparatul, vechi de secole, este o delicatesă pentru masa de Revelion
06:30
Rețetă bucovineană de hribi cu smântână și mămăliguță. Preparatul, vechi de secole, este o delicatesă pentru masa de Revelion
Cum a “reușit” Bolojan să scadă deficitul bugetar: a tăiat investițiile. Dobânzile au explodat. Veniturile viitoare au fost amanetate pentru plata datoriilor curente
06:30
Cum a “reușit” Bolojan să scadă deficitul bugetar: a tăiat investițiile. Dobânzile au explodat. Veniturile viitoare au fost amanetate pentru plata datoriilor curente
SPORT Dinamo PLEACĂ în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei
06:27
Dinamo PLEACĂ în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei
EXCLUSIV Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
06:00
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
FLASH NEWS Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”
23:53
Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”
SCANDAL Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev
23:41
Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

Cele mai noi