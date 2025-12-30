Radu Miruţă: „Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Nu e nimeni mai special decât altul”

”Nu e nimeni mai special decât altul” a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, cu privire la pensiile militarilor, În cadrul unui interviu la B1Tv. Şeful Apărării a amintit că există o lege în vigoare care creşte progresiv vârsta de pensionare şi vrea eliminarea nedreptăţilor din sistem.

Potrivit lui Miruţă, doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.

”Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la B1 Tv.

Ministrul rămâne rezervat în privinţa eliminării acestor nedreptăţi „instant”, însă crede că ele pot fi corectate „în timp”.

”Da, pensiile militarilor au o nedreptate(..) Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micşorez din diferenţele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate. Oamenii au făcut acelaşi lucru, însă guverne, de-a lungul timpului, au modificat şi acel indice de corecţie şi alţi parametri din formula de calcul, încât oameni care făceau acelaşi lucru ajungeau să primească, în funcţie de momentul în care se pensionau, bani la pensie cu diferenţă semnificativă. Nu-i treaba de 100-200 de lei”, a mai spus Radu Miruţă, la B1Tv.

