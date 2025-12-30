Prima pagină » Z » Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion

Românii și-au făcut planuri pentru Revelion încă de anul trecut. Fie că aleg stațiunile de la munte din țară, orașe mari din Europa sau destinații exotice, preferințele variază în funcție de buget și stil de viață.

Pe lângă opțiunile locale, din ce în ce mai mulți români aleg să își petreacă noaptea dintre ani în străinătate. Circuitele turistice pentru Anul Nou sunt extrem de căutate, iar multe dintre ele sunt epuizate cu luni înainte. Printre cele mai populare destinații sunt orașele mari din Europa, dar și Zanzibar, Mauritius, Seychelles, zone din Mexic, America de Sud.

Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, a spus pentru Gândul, care sunt cele mai căutate destinații turistice pentru noaptea dintre ani, 2025-2026.

„Pentru Revelion cunosc foarte bine piața destinațiilor exotice și o să vă dau câteva exemple. Se călătorește în Mexic, în special în zone de plajă, dar și în Mexicul colonial, deci se merge în special pe Riviera Maya, la Marea Caraibilor, pentru că e cât de cât mai aproape, dar unii dintre ei călătoresc și în partea de Mexic colonial, orașe precum Mexico City, Guadalajara și altele. Se călătorește foarte mult în Asia, dat fiind și prețurile.

Sunt companii aeriene multe care zboară în Asia și prețurile în unele destinații sunt încă mai jos decât prin America, prin America de Sud sau prin Europa. Aici aș aminti Vietnam, aș aminti Filipine. Este o destinație care începe să crească foarte mult. Insulele din Filipine sunt absolut senzaționale. Sunt mii de insule în Filipine, foarte multe dintre ele nu sunt locuite și atunci dacă mergi de exemplu în Boracay sau în Palauan.

Din punctul meu de vedere, Palauan este cea mai frumoasă dintre insulele din Filipine. De acolo poți să faci foarte multe excursii zilnice, dacă nu vrei să fie o excursie statică, deci poți sta doar la plajă, la un vizor pe malul mării, dar poți de asemenea să faci foarte multe excursii și peisajele sunt efectiv de vis. Sunt paradisiace”, a explicat Răzvan Pascu.

Destinații exotice pentru Revelion

Mulți români preferă destinațiile exotice în care să aibă parte de temperaturi ridicate, chiar dacă prețurile sunt mai mari.

„Se călătorește inclusiv în Zanzibar ca destinație din Africa și în Africa aș mai aminti și Mauritius și Seychelles. Ele sunt, la fel, destinații foarte solicitate în special de Revelion, iar pentru cei care vor cumva vacanțe mai active aș aminti America de Sud.

În Zanzibar, dacă vrem ceva foarte ieftin, dar cu condiții semi-decente, am putea să vorbim de un preț de la un 2.000-2.200 euro, iar dacă vorbim de ceva de calitate de la 3.000-3.500 euro deja, ca să fie un hotel bun în care să nu ai probleme”, a spus consultantul în marketing turistic.

Sursa FOTO: pxhere.com

Pentru destinațiile exotice, Răzvan Pascu spune că cel mai important aspect este acela de a-ți rezerva vacanța cu mult timp înainte.

„Pentru destinații exotice, în primul rând, ce trebuie să reținem este că trebuie să le rezervăm cu foarte mult timp în avans. Dacă intrăm acum să rezervăm, de exemplu, în Filipine, o să vedem că numai biletul de avion este 2.000-3.000 euro, pentru că toată lumea vrea să călătorească de Revelion și avioanele sunt deja pline.

S-ar putea chiar nu doar să fie prețul mare, dar să nu mai găsim locuri. Așa că, dacă am fi rezervat această vacanță, să spunem de Revelion cu nouă luni în avans sau măcar cu șase luni în avans, atunci prețul ar fi putut să fie undeva între 4.000 și 5.000 euro. Dar vorbim de o vacanță premium, asta însemnând zborul cu avionul, cazări foarte bune, la cinci stele, cu mic dejun și multe dintre trasee incluse. Și nu doar un singur loc, ci măcar două sau trei”, a precizat acesta.

Goana după focurile de artificii

Chiar dacă sunt mulți români care călătoresc pe alte continente, majoritatea dintre ei preferă orașele mari din Europa.

„Cred că mi-ar fi greu să fac un top al destinațiilor pe care românii le preferă, să spun care este ordinea exactă, dar aș spune că principalele destinații în care călătoresc românii de Revelion sunt cele din Europa. Asta în mod evident, în special marile orașe. De ce? Pentru că preferă să vadă focurile de artificii în marile orașe, cum sunt Roma, Milano, Paris și așa mai departe.

Dar dincolo de asta există o piață care începe să crească foarte mult de români care vor să iasă în afara marilor orașe, fiind sătui de aglomerație și atunci se duc în orașele mici, în special în zona Mediteranei.

Aș spune că Spania și Portugalia sunt destinații pe val în jurul Mediteranei. Vremea este plăcută, evident, nu este vreme de plajă, dar este o vreme plăcută pentru a petrece în aer liber”, a precizat Răzvan Pascu pentru Gândul.

