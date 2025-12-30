Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept a contestat în contecios administrativ Comitetul lui Bolojan, pe justiţie

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a atacat în contencios administrativ decizia de înființare a Comitetului pentru Modificarea Legilor Justiției, iniţiată de premierul Ilie Bolojan, în urmă cu câteva zile. ONG-ul este cel care a contestat împreună cu Călin Georgescu anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

Ilie Bolojan a dispus recent înfiinţarea unui grup de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe fondul scandalurilor de corupţie din sistem.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar grupul de lucru este condus de reprezentantul Cancelariei premierului, împreună cu reprezentanți ai Cancelariei și ai Ministerului de Justiție.

Pe 24 decembrie, Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, care este condusă de avocata Elena Radu, cunoscută pentru acţiunile sale anti-vaccin din perioada pandemiei, a contestat decizia premierului.

În trecut, acesta a acţionat în judecată, împreună cu extremistul Călin Georgescu, Biroul Electoral Central, Ministerul Apărării, Statul Major al Apărării, Guvernul, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Serviciul Român de Informaţii, dar şi pe fostul președinte Klaus Iohannis, şi pe fosta candidată la președinție, Elena Lasconi.

