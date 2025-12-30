Prima pagină » Sport » Dinamo PLEACĂ în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei

Dinamo PLEACĂ în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei

30 dec. 2025, 06:27, Sport
Dinamo PLEACĂ în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei
După ce a bătut-o pe FCSB, așteaptă să fie sunat de Dinamo / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo, formația antrenată de croatul Zeljko Kopici, se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.

Reunirea lotului echipei roș-albilor va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament.

Dinamo pleacă în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei

Bucureștenii se vor pregăti în Antalya, în perioada 3 – 12 ianuarie 2026 şi vor susţine două meciuri amicale.

Primul se va juca în ziua de 7 ianuarie, iar adversară va fi echipa elveţiană Young Boys Berna, iar al doilea se va disputa la 11 ianuarie, împotriva formaţiei sud-coreene Gangwon FC, din prima ligă.

Alexandru Musi este apt, după desele accidentări din ultima vreme, și va începe cantonamentul la parametrii maximi.

Roș-albii caută un fundaș stânga, dublură la Raul Opruț, și se pare că una dintre soluțiile luate în calcul este Bogdan Vătăjelu, fostul căpitan al Universității Craiova, care tocmai s-a despărțit de Aktobe, după doi ani de contract, și este liber de contract.

Unde va juca Dinamo în playoff?

„În play-off, vom lăsa suporterii să aleagă unde să jucăm, în cazul în care Arena Națională va fi închisă. Poate fi Arcul de Triumf sau chiar una dintre arenele din provincie, care sunt mai mari. Poate Sibiu, Cluj sau Târgoviște”, a spus Andrei Nicolescu, șeful lui Dinamo.

Dinamo se află pe locul 4, cu 38 de puncte după 21 de etape, la doar 2 puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Vom avea o negociere cu Boateng și Gnahore pentru prelungire. Perspectiva calificării în cupele europene și a unor meciuri internaționale îl face pe Boateng să se gândească serios să continue
Andrei Nicolescu

Secretele fotbalistice ale lui Viktor Orban. Ce dezvăluiri inedite face liderul de la Budapesta

Recomandarea video

Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului. Ar fi fost contaminate, potrivit specialiștilor. Poliția are deja 5 suspecți
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Trump este singurul care îl poate obliga pe Putin să facă pace, transmite șeful NATO

Cele mai noi