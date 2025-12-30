Dinamo, formația antrenată de croatul Zeljko Kopici, se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.

Reunirea lotului echipei roș-albilor va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament.

Dinamo pleacă în Antalya pe 3 ianuarie! În lot ar putea fi și fostul căpitan al Craiovei

Bucureștenii se vor pregăti în Antalya, în perioada 3 – 12 ianuarie 2026 şi vor susţine două meciuri amicale.

Primul se va juca în ziua de 7 ianuarie, iar adversară va fi echipa elveţiană Young Boys Berna, iar al doilea se va disputa la 11 ianuarie, împotriva formaţiei sud-coreene Gangwon FC, din prima ligă.

Alexandru Musi este apt, după desele accidentări din ultima vreme, și va începe cantonamentul la parametrii maximi.

Roș-albii caută un fundaș stânga, dublură la Raul Opruț, și se pare că una dintre soluțiile luate în calcul este Bogdan Vătăjelu, fostul căpitan al Universității Craiova, care tocmai s-a despărțit de Aktobe, după doi ani de contract, și este liber de contract.

Unde va juca Dinamo în playoff?

„În play-off, vom lăsa suporterii să aleagă unde să jucăm, în cazul în care Arena Națională va fi închisă. Poate fi Arcul de Triumf sau chiar una dintre arenele din provincie, care sunt mai mari. Poate Sibiu, Cluj sau Târgoviște”, a spus Andrei Nicolescu, șeful lui Dinamo.

Dinamo se află pe locul 4, cu 38 de puncte după 21 de etape, la doar 2 puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Vom avea o negociere cu Boateng și Gnahore pentru prelungire. Perspectiva calificării în cupele europene și a unor meciuri internaționale îl face pe Boateng să se gândească serios să continue

Andrei Nicolescu

Secretele fotbalistice ale lui Viktor Orban. Ce dezvăluiri inedite face liderul de la Budapesta