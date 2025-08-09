Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Dacă ai ști ce am…”

BANCUL ZILEI | „Dacă ai ști ce am…”

09 aug. 2025, 10:43, Bancuri
BANCUL ZILEI |

Bancul zilei: o bătrânică și o tânără stau de vorbă într-un autobuz aglomerat. Apoi, discuția are loc cu șoferul. Dialogul lor stârnește râsul!

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.
Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.
După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:
– Vreau să cobor aici!
Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, ai oprit, imediat, aici!
Șoferul, îngrijorat, trage pe dreapta și îi deschide ușa. În timp ce coboară, el o întreabă pe bătrână:
– Doamnă, dar ce anume aveți?
Bătrâna doamnă îi aruncă un rânjet peste umăr și-i spune:
– Tupeu!

BANCUL ZILEI |

Bancul zilei: Bulă și avionul cu 3 butoane

Bulă își cumpără un avion cu doar trei butoane și îl ia la teste. Ajunge Bulă la 2000 de metri când îi cade o aripă. În acest moment se aude o voce:
– Vă rugăm apăsaţi butonul numărul 1!
Apasă Bulă butonul şi îi creşte aripa la loc. Foarte fericit îşi continuă testul.
La 4000 de metri îi cade motorul iar vocea îi spune să apese butonul 2. Apasă şi îi creşte motorul.
La 6000 de metri cade tot avionul, Bulă rămânând în aer în scaun în faţa consolei. Vocea spune să apese butonul 3.
Apasă Bulă butonul, la care aceeași voce începe:
– Și acum, vă rog frumos, repetați după mine: “Tatăl nostru care ești în ceruri…”

Croitorul, pantofarul și electricianul

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.
Croitorul:
– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!
Cizmarul:
– Mai taci cu hainele tale cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau descuți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.
Electricianul:
– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre…
Vezi AICI continuarea!

Țăranul și calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi… Vezi AICI continuarea!

