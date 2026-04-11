Care este semnificația Sfintelor Paști. Când și în ce condiții se consumă Anafura de Înviere

În noaptea de Înviere și în zilele care urmează, credincioșii primesc de la biserică Sfintele Paști, cunoscute popular drept anafura de Paște. Acest ritual are o semnificație profundă în tradiția ortodoxă și este strâns legat de bucuria Învierii. Sfintele Paști nu se aruncă niciodată la gunoi. Dacă se usucă prea tare sau se strică, se pot arde, iar cenușa se aruncă într-un loc curat sau se pot îngropa într-un loc curat, cum ar fi grădina sau se dă la păsările cerului. De altfel, niciodată nu se aruncă pâinea la gunoi, oricât de obișnuită, nici vinul. Se aruncă doar pe pământ!

În sens strict, Sfintele Paști nu sunt aceeași anafură obișnuită primită la finalul slujbei de duminică de exemplu, ci o formă specială, pregătită pentru sărbătoarea Învierii.

Ele constau, de regulă, în pâine sfințită (de obicei în formă de cubulețe sau bucăți mici) stropită cu vin binecuvântat. Această combinație simbolizează Trupul și Sângele lui Hristos, fără a fi însă Sfânta Împărtășanie propriu-zisă, preia Digi24.

Sfintele Paști sunt pregătite și sfințite în noaptea de Înviere și oferite credincioșilor după slujbă, pentru a duce acasă binecuvântarea sărbătorii.

Când se ia anafura

În tradiția ortodoxă, există o rânduială clară pentru consumul acestora. Anafura de Paște se ia dimineața, pe nemâncate, de obicei însoțită de trei guri de Agheasmă Mare. Gestul are o semnificație spirituală. Credinciosul începe ziua cu binecuvântare și cu gândul la Înviere.

În multe zone din România, Sfintele Paști sunt consumate în familie, într-un moment liniștit, uneori însoțite de o rugăciune, păstrând atmosfera de sărbătoare, conform canoanelor.

Câte zile se ia anafura de Paște

Conform tradiției, Sfintele Paști se consumă în prima săptămână după Înviere, cunoscută ca Săptămâna Luminată.

În această perioadă se iau în fiecare dimineață, imediat după ce te-ai spălat pe față, înainte de a mânca sau bea ceva.

După această săptămână, obiceiul nu mai este obligatoriu, dar unele persoane aleg să continue consumul până se termină. Nimic incorect.

