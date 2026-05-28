Un inginer software de la Google a fost pus sub acuzare în Statele Unite. Este învinuit că ar fi folosit informații interne confidențiale pentru a câștiga peste 1,2 milioane de dolari pe platforma de pariuri predictive Polymarket, anunță autoritățile federale.

Cazul este considerat unul dintre cele mai importante dosare recente legate de insider trading pe platformele de prediction markets. El reaprinde disputa despre modul în care astfel de servicii pot fi folosite pentru speculații bazate pe informații nepublice, arată CBS News, citată de Mediafax.

Ar fi plasat pariuri de milioane de dolari pe Polymarket

Potrivit Departamentului american al Justiției, Michele Spagnuolo, cetățean italian stabilit în Elveția, ar fi accesat în 2025 un instrument intern Google pentru a consulta date confidențiale despre cele mai populare căutări Google din 2025. Ulterior, folosind pseudonimul „AlphaRaccoon”, italianul ar fi plasat pariuri de milioane de dolari pe Polymarket vizând persoanele care urmau să apară în clasamentul anual „Year in Search” publicat de Google.

Potrivit anchetatorilor, Spagnuolo a pariat inclusiv pe faptul că artistul D4vd va deveni cea mai căutată persoană pe Google în 2025. La acel moment piața considera această variantă puțin probabilă. După publicarea oficială a datelor Google, contul său Polymarket ar fi transferat milioane de dolari în criptomonede către alte portofele digitale.

Acuze de fraudă financiară, fraudă electronică și spălare de bani

Autoritățile americane l-au acuzat pe Spagnuolo de fraudă financiară, fraudă electronică și spălare de bani. El a fost arestat miercuri la New York, fiind ulterior eliberat pe cauțiune de 2,25 milioane de dolari.

Google a confirmat că Michele Spagnuolo a fost suspendat, iar firma cooperează cu autoritățile federale. Gigantul tech acuză că inginerul a folosit un instrument intern disponibil angajaților. Însă utilizarea datelor confidențiale pentru pariuri reprezintă „o încălcare gravă” a politicilor interne.

Potrivit procurorilor, Spagnuolo ar fi plasat aproximativ 25 de pariuri. Ar fi mizat în total aproape 2,75 milioane de dolari pe diferite piețe Polymarket legate de căutările Google.

La rândul său, platforma Polymarket a transmis că a colaborat cu anchetatorii. Sistemele sale interne au identificat activitatea suspectă. Compania afirmă că este „prima platformă de prediction markets” a cărei cooperare a dus la acuzații oficiale de insider trading în SUA.

Explozie de popularitate a prediction markets

Prediction markets au explodat în popularitate în ultimii ani. Ele le permit utilizatorilor să parieze pe diverse evenimente politice, economice, sportive sau geopolitice. Criticii avertizează însă că aceste platforme creează un teren ideal pentru folosirea informațiilor privilegiate. Mai ales în cazul evenimentelor militare, politice sau corporative.

Cazul survine la doar o lună după arestarea unui militar american, acuzat că a câștigat peste 400.000 de dolari în mod suspect. Acesta a pariat pe o operațiune militară secretă împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, înainte să devină publică.

În paralel, congresmenii americani solicită investigații suplimentare privind posibile rețele de insider trading pe Polymarket, dar și alte platforme similare. Mai multe studii și analize publicate în 2026 au arătat că unele conturi de pe Polymarket au obținut câștiguri neverosimil de precise în cazul unor evenimente geopolitice și militare sensibile.

AUTORUL RECOMANDĂ

Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România

Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”