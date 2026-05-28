Prima pagină » Știri externe » Angajat Google pus sub acuzare în Statele Unite. A câștigat peste 1,2 milioane de dolari din informații confidențiale

Angajat Google pus sub acuzare în Statele Unite. A câștigat peste 1,2 milioane de dolari din informații confidențiale

Angajat Google pus sub acuzare în Statele Unite. A câștigat peste 1,2 milioane de dolari din informații confidențiale
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un inginer software de la Google a fost pus sub acuzare în Statele Unite. Este învinuit că ar fi folosit informații interne confidențiale pentru a câștiga peste 1,2 milioane de dolari pe platforma de pariuri predictive Polymarket, anunță autoritățile federale.

Cazul este considerat unul dintre cele mai importante dosare recente legate de insider trading pe platformele de prediction markets. El reaprinde disputa despre modul în care astfel de servicii pot fi folosite pentru speculații bazate pe informații nepublice, arată CBS News, citată de Mediafax.

Ar fi plasat pariuri de milioane de dolari pe Polymarket

Potrivit Departamentului american al Justiției, Michele Spagnuolo, cetățean italian stabilit în Elveția, ar fi accesat în 2025 un instrument intern Google pentru a consulta date confidențiale despre cele mai populare căutări Google din 2025. Ulterior, folosind pseudonimul „AlphaRaccoon”, italianul ar fi plasat pariuri de milioane de dolari pe Polymarket vizând persoanele care urmau să apară în clasamentul anual „Year in Search” publicat de Google.

Michele Spagnuolo. Sursa foto: X

Potrivit anchetatorilor, Spagnuolo a pariat inclusiv pe faptul că artistul D4vd va deveni cea mai căutată persoană pe Google în 2025. La acel moment piața considera această variantă puțin probabilă. După publicarea oficială a datelor Google, contul său Polymarket ar fi transferat milioane de dolari în criptomonede către alte portofele digitale.

Acuze de fraudă financiară, fraudă electronică și spălare de bani

Autoritățile americane l-au acuzat pe Spagnuolo de fraudă financiară, fraudă electronică și spălare de bani. El a fost arestat miercuri la New York, fiind ulterior eliberat pe cauțiune de 2,25 milioane de dolari.

Sursa: Economedia

  • Google a confirmat că Michele Spagnuolo a fost suspendat, iar firma cooperează cu autoritățile federale. Gigantul tech acuză că inginerul a folosit un instrument intern disponibil angajaților. Însă utilizarea datelor confidențiale pentru pariuri reprezintă „o încălcare gravă” a politicilor interne.
  • Potrivit procurorilor, Spagnuolo ar fi plasat aproximativ 25 de pariuri. Ar fi mizat în total aproape 2,75 milioane de dolari pe diferite piețe Polymarket legate de căutările Google.
  • La rândul său, platforma Polymarket a transmis că a colaborat cu anchetatorii. Sistemele sale interne au identificat activitatea suspectă. Compania afirmă că este „prima platformă de prediction markets” a cărei cooperare a dus la acuzații oficiale de insider trading în SUA.

Explozie de popularitate a prediction markets

Prediction markets au explodat în popularitate în ultimii ani. Ele le permit utilizatorilor să parieze pe diverse evenimente politice, economice, sportive sau geopolitice. Criticii avertizează însă că aceste platforme creează un teren ideal pentru folosirea informațiilor privilegiate. Mai ales în cazul evenimentelor militare, politice sau corporative.

Cazul survine la doar o lună după arestarea unui militar american, acuzat că a câștigat peste 400.000 de dolari în mod suspect. Acesta a pariat pe o operațiune militară secretă împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, înainte să devină publică.

În paralel, congresmenii americani solicită investigații suplimentare privind posibile rețele de insider trading pe Polymarket, dar și alte platforme similare. Mai multe studii și analize publicate în 2026 au arătat că unele conturi de pe Polymarket au obținut câștiguri neverosimil de precise în cazul unor evenimente geopolitice și militare sensibile.

AUTORUL RECOMANDĂ

Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România

Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Jill Biden rupe tăcerea după momentul care a schimbat soarta alegerilor din SUA: „M-am speriat. Am crezut că Joe face un AVC”
11:50
Jill Biden rupe tăcerea după momentul care a schimbat soarta alegerilor din SUA: „M-am speriat. Am crezut că Joe face un AVC”
FLASH NEWS Tragedie în Kenya: 16 elevi au murit într-un incendiu izbucnit, în timpul nopții, într-un internat. Zeci de copii sunt internați la spital
11:45
Tragedie în Kenya: 16 elevi au murit într-un incendiu izbucnit, în timpul nopții, într-un internat. Zeci de copii sunt internați la spital
CONTROVERSĂ Reacția Lamborghini, după eșecul rivalilor de la Ferrari: De ce a renunțat producătorul auto la modele complet electrice
11:30
Reacția Lamborghini, după eșecul rivalilor de la Ferrari: De ce a renunțat producătorul auto la modele complet electrice
SĂNĂTATE SUA anunță măsuri drastice împotriva epidemiei de Ebola care ia amploare în Africa. Rubio: „Nu vom lăsa niciun caz să intre în țară”
11:11
SUA anunță măsuri drastice împotriva epidemiei de Ebola care ia amploare în Africa. Rubio: „Nu vom lăsa niciun caz să intre în țară”
FLASH NEWS Trump respinge controlul iranian în Ormuz: „Nimeni nu va controla strâmtoarea”. Amenințări dure la adresa Omanului: „Va trebui să-i aruncăm în aer”
10:22
Trump respinge controlul iranian în Ormuz: „Nimeni nu va controla strâmtoarea”. Amenințări dure la adresa Omanului: „Va trebui să-i aruncăm în aer”
ANALIZA de 10 Iranul vrea să încheie războiul cu SUA, dar nu oricum. „Urmărește să stabilească o nouă realitate strategică” / În Israel, scenariul este îngrijorător
10:00
Iranul vrea să încheie războiul cu SUA, dar nu oricum. „Urmărește să stabilească o nouă realitate strategică” / În Israel, scenariul este îngrijorător
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Europa, abandonată în brațele lui Putin? Prognoza unui fost șef al spionajului românesc după ce SUA au întors spatele UE
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Digi24
VIDEO. Încăierare masivă între două familii de români, la Dortmund
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre Afumați și Cernica va fi deschisă
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic

Cele mai noi

Trimite acest link pe