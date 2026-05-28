Un senator AUR acuză Guvernul Bolojan că vrea lege a salarizării pentru privilegiaţi: „Salariul premierului va fi cu 7.000 de lei mai mare”

Luiza Dobrescu
Senatorul AUR, Niculina Stelea, acuză Guvernul Bolojan că pregătește o lege a salarizării construită pentru privilegii și pile politice.

În acest timp, persoanele cu dizabilități și angajații obișnuiți sunt puși din nou să suporte costurile „reformei” promise de actuala putere, mai spune senatorul.

Potrivit parlamentului AUR, proiectul mărește salariile demnitarilor, introduce criterii subiective pentru evaluare și reduce sprijinul acordat celor aflați în suferință.

„Salariul președintelui ar urma să crească cu aproximativ 8.000 de lei brut. Salariile președinților celor două Camere ale Parlamentului se majorează cu 7.000 de lei brut. Ale parlamentarilor, cu 6.000 de lei brut.

Salariul premierului va fi și el cu 7.000 de lei mai mare, iar ale miniștrilor, cu 5.000 de lei.

Prin opoziție directă cu această larghețe manifestată față de demnitari, puterea politică veche se pregătește să taie din nou de la persoanele cu dizabilități. Până acum, persoanele încadrate în clasele de handicap grav și accentuat primeau un spor de 15%. Oricum, mai mic decât ar fi fost indemnizația de îngrijire.

În viitoarea lege, sporul nu va mai fi de 15% din salariu, ci un procent dintr-o valoare de referință fixă. Asta înseamnă, de fapt, o sumă derizorie, care nu va fi indexată decât în anii electorali”, mai spune senatorul AUR.

Concluzia la care ajunge parlamentarul este aceea că „legea salarizării pusă în discuție nu ar face altceva decât să mărească decalajele și să îi avantajeze tot pe cei numiți politic sau care au pile, cunoștințe și relații.”

