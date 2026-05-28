Apar noi informații în cazul tragediei din Târgu Jiu: suspectul ar fi avut probleme psihice, iar conflictele din familie durau de ani de zile

Detalii noi ies la iveală în ancheta privind tripla tragedie din Târgu Jiu, unde o femeie în vârstă și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în apartamentul în care locuiau. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, presupusul autor, Alexandru Marinescu, ar fi avut probleme psihice, iar tensiunile din familie ar fi persistat de mai bine de un deceniu.

Conform publicației Impact de Gorj, bărbatul fusese internat în trecut, iar apropiații spun că în ultima perioadă comportamentul său devenise tot mai greu de controlat.

Vecinii vorbesc despre scandaluri și comportament violent

Persoane din apropierea familiei susțin că bărbatul avea frecvent ieșiri agresive și făcea afirmații considerate delirante. Acesta ar fi vorbit despre „unificarea cu Lucifer” și despre obținerea unei puteri absolute. În camera sa ar fi fost găsite și obiecte asociate cultului satanist.

Vecinii spun că scandalurile din apartament erau frecvente de mai bine de zece ani, încă din perioada în care a murit soțul femeii. Problemele financiare, lipsa unui loc de muncă stabil și conflictele constante dintre membrii familiei ar fi întreținut tensiunile din locuință.

Potrivit acelorași surse, amenințările la adresa familiei deveniseră obișnuite, însă bunica ar fi refuzat în repetate rânduri să ia măsuri legale împotriva nepotului.

Bunica ar fi refuzat ordinul de protecție

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, în seara tragediei ar fi izbucnit un nou conflict în familie, iar polițiștii au fost chemați la fața locului. Autoritățile au emis un ordin de protecție pentru mama celor doi bărbați, care a părăsit apartamentul, însă femeia de 83 de ani ar fi refuzat să beneficieze de aceeași măsură.

„I-am spus de multe ori că orice situație este periculoasă, dar nu a vrut să renunțe la ei. Ei crescuseră de mici și nu putea să îi lase„, a declarat o vecină.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-au petrecut faptele și care a fost succesiunea evenimentelor care au dus la tragedia din Târgu Jiu.

