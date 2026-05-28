Prima pagină » Actualitate » Apar noi informații în cazul tragediei din Târgu Jiu: suspectul ar fi avut probleme psihice, iar conflictele din familie durau de ani de zile

Apar noi informații în cazul tragediei din Târgu Jiu: suspectul ar fi avut probleme psihice, iar conflictele din familie durau de ani de zile

Apar noi informații în cazul tragediei din Târgu Jiu: suspectul ar fi avut probleme psihice, iar conflictele din familie durau de ani de zile
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Detalii noi ies la iveală în ancheta privind tripla tragedie din Târgu Jiu, unde o femeie în vârstă și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în apartamentul în care locuiau. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, presupusul autor, Alexandru Marinescu, ar fi avut probleme psihice, iar tensiunile din familie ar fi persistat de mai bine de un deceniu.

Conform publicației Impact de Gorj, bărbatul fusese internat în trecut, iar apropiații spun că în ultima perioadă comportamentul său devenise tot mai greu de controlat.

Vecinii vorbesc despre scandaluri și comportament violent

Persoane din apropierea familiei susțin că bărbatul avea frecvent ieșiri agresive și făcea afirmații considerate delirante. Acesta ar fi vorbit despre „unificarea cu Lucifer” și despre obținerea unei puteri absolute. În camera sa ar fi fost găsite și obiecte asociate cultului satanist.

Alexandru Marinescu

Vecinii spun că scandalurile din apartament erau frecvente de mai bine de zece ani, încă din perioada în care a murit soțul femeii. Problemele financiare, lipsa unui loc de muncă stabil și conflictele constante dintre membrii familiei ar fi întreținut tensiunile din locuință.

Potrivit acelorași surse, amenințările la adresa familiei deveniseră obișnuite, însă bunica ar fi refuzat în repetate rânduri să ia măsuri legale împotriva nepotului.

Bunica ar fi refuzat ordinul de protecție

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, în seara tragediei ar fi izbucnit un nou conflict în familie, iar polițiștii au fost chemați la fața locului. Autoritățile au emis un ordin de protecție pentru mama celor doi bărbați, care a părăsit apartamentul, însă femeia de 83 de ani ar fi refuzat să beneficieze de aceeași măsură.

„I-am spus de multe ori că orice situație este periculoasă, dar nu a vrut să renunțe la ei. Ei crescuseră de mici și nu putea să îi lase„, a declarat o vecină.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-au petrecut faptele și care a fost succesiunea evenimentelor care au dus la tragedia din Târgu Jiu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

MEDIU Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
14:18
Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
SATIRĂ Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
14:05
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
JUSTIȚIE Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
13:49
Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%
13:24
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%
FLASH NEWS A fost semnat primul contract finanţat prin SAFE, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei
13:09
A fost semnat primul contract finanţat prin SAFE, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei
EXTERNE Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile servicii și ce funcții oferă
12:57
Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile servicii și ce funcții oferă
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce ar vrea Putin să negocieze direct cu europenii. Planul secret al Kremlinului, analizat de un expert român din Elveția
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Un proces inspirat de păianjeni transformă proteinele din porumb într-un material similar plasticului
NEWS ALERT Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București află azi dacă va fi arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit
14:13
Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București află azi dacă va fi arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit
NEWS ALERT Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele
13:40
Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele
FLASH NEWS Presa germană: Social-democrații și partidele de extremă dreapta împiedică reforma în România
13:34
Presa germană: Social-democrații și partidele de extremă dreapta împiedică reforma în România
TEHNOLOGIE Cum poți afla dacă vorbești cu o inteligență artificială la telefon. Trucul explicat de un expert în tehnologie
13:23
Cum poți afla dacă vorbești cu o inteligență artificială la telefon. Trucul explicat de un expert în tehnologie
ALERTĂ România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
13:15
România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
CONTROVERSĂ Val de glume cu noul Ferrari Luce, modelul electric care i-a dezamăgit pe fani și a prăbușit actiunile mărcii. Comparații cu un aspirator și mașini de tuns iarba
13:11
Val de glume cu noul Ferrari Luce, modelul electric care i-a dezamăgit pe fani și a prăbușit actiunile mărcii. Comparații cu un aspirator și mașini de tuns iarba

Cele mai noi

Trimite acest link pe