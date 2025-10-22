Ce a pățit o pensionară, după ce a distribuit o știre FALSĂ despre divorțul unui oficial al statului

Veronika F., o pensionară în vârstă de 68 de ani, din Rechnitz (Austria), a primit o amendă de 6.000 de euro după ce a distribuit un articol despre divorțul lui Heinz-Christian Strache, fost vice-cancelar al Austriei.

Astfel, pentru distribuirea articolului despre divorțul fostului lider FPÖ, Veronika F. a fost obligată să plătească 4.500 de euro pentru costuri legale și 1.500 de euro drept compensație pentru Strache.

Acum, deși nu a avut nicio intenție răuvoitoare, femeia se află într-o situație financiară extrem de dificilă, având o pensie de doar 1.400 de euro și suferind de boli de inimă și deficiențe de vedere, scrie Krone.at.

Instanța a stabilit un plan de plată lunar de 200 de euro, dar fiica sa afirmă că mama ei nu știe cum va face față acestei poveri financiare. Mai mult, în ciuda faptului că alți pensionari din Stiria au beneficiat de sprijin politic, Veronika F. nu a primit niciun ajutor.

„Am întrebat la mai multe agenții, dar ne-au oferit doar 70 de euro sprijin”, spune fiica femeii.

Max Lercher, liderul SPÖ din Stiria, a fost șocat de procedura în cauză și a criticat modul în care fostul politician Strache a profitat financiar de pe urma celor care abia reușesc să supraviețuiască. SPÖ a acoperit cheltuielile pentru alte trei femei afectate de sentințe similare.

Pentru a face față acestei perioade dificile, fiicele femeii au deschis un cont GoFundMe, apelând la ajutorul celor care doresc să o sprijine pe aceasta.

Familia cere donații, chiar și mici, pentru a o ajuta pe Veronika să depășească acest moment greu: „Orice donație, chiar și simbolică, o poate ajuta pe mama mea să depășească această perioadă grea. Starea ei de sănătate este fragilă, iar psihic este epuizată”.

