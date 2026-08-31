Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a reacționat dur după ce Judecătoria Sectorului 1 a condamnat-o la un an de închisoare cu amânare
, în dosarul în care este acuzată de conflict de interese. Aceasta a anunțat că va face apel și a acuzat o campanie de hărțuire politică orchestrată de Partidul Social Democrat. Armand a fost condamnată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată. Hotărârea nu este definitivă.
„Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar”
Clotilde Armand a scris pe Facebook că decizia instanței nu presupune o executare a pedepsei cu închisoarea și că prejudiciul calculat în dosar este inexistent. Fostul edil susține că sesizarea a fost una eminamente politică.
„Astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții. Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta”, a transmis Clotilde Armand.
Clotilde Armand face apel: „Am acționat legal, cu bună-credință”
Fostul primar a precizat că hotărârea magistraților nu este definitivă și susține că va face dezvăluiri despre modul în care a fost judecat dosarul. Clotilde Armand spune că procurorii și judecătorii care s-au ocupat de dosar au fost schimbați de mai multe ori.
„Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt, inclusiv pentru că există foarte multe întrebări legate de parcursul acestui dosar. Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte «necunoscute» despre care voi vorbi la momentul potrivit”, a adăugat fostul primar.
Săgeți către Sorin Grindeanu și conducerea Agenției Naționale de Integritate
În postarea sa, Clotilde Armand a lansat un atac și la adresa lui Sorin Grindeanu, căruia i-a spus că decizia de astăzi nu o împiedică să candideze pe viitor. Ea a făcut referire la cazul lui Dominic Fritz care și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei după ce Legea Integrității a intrat în vigoare. Clotilde Armand a lansat acuzații și la adresa Agenției Naționale de Integritate, despre care spune că ar fi condusă de PSD.
„ANI a fost condusă la momentul plângerii de fratele unui pesedist din Ministerul Agriculturii. ANI este condusă acum de fostul consilier al lui Mihai Tudose (PSD)”, a conchis Clotilde Armand.
Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă. Armand a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare executării pedepsei în dosarul în care a fost judecată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.