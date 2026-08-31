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Fiul lui Benjamin Netanyahu, scos de urgență din Statele Unite din cauza unui complot iranian

Fiul lui Benjamin Netanyahu, scos de urgență din Statele Unite din cauza unui complot iranian
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Yair Netanyahu,  fiul premierului israelian,  a fost repatriat de urgență în Israel la inițiativa Șin Bet, serviciul de securitate internă. Siguranța lui nu mai era garantată pe teritoriul american, iar riscul unei tentative de asasinat pus la cale de iranieni era crescut. 

Fiul în vârstă de 35 de ani al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost scos de urgență din reședința sa de lângă Miami, susține postul de televiziune israelian Canal 12, citat de Le Figaro.

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„Exista o amenințare semnificativă la adresa lui Yair Netanyahu și, în lumina acestui fapt și în urma unei evaluări, s-a luat decizia, împreună cu echipa de securitate, de a-l recupera de urgență și de a-l aduce înapoi în Israel”, a declarat Shin Bet pentru televiziune.

Netanyahu a dezvăluit public că Iranul ar fi încercat să-l asasineze pe unul dintre fii săi

Șin Bet – care, în teorie, se ocupă de securitatea internă spre deosebire de Mossad, acționează în afara granițelor Israelului – nu a precizat sursa amenințării.

Acest anunț vine la câteva zile după ce presa americană și israeliană a dezvăluit existența unui plan de asasinat care îl viza pe unul dintre fiii premierului israelian. Însuși Benjamin Netanyahu confirmase această informație la începutul săptămânii, fără a preciza care dintre fiii săi era vizat.

„Iranul a vizat pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă, să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, declarase premierul israelian pentru postul de televiziune israelian Canal 14.

Yair Netanyahu, într-o fotografie când din copilăria sa: El este ținut în brațe de tatăl său, Benjamin Netanyahu, care aprinde menorah, un sfeșnic evreiesc

Yair Netanyahu, într-o fotografie când din copilăria sa: El este ținut în brațe de tatăl său, Benjamin Netanyahu, care aprinde menorah, un sfeșnic evreiesc

Măsuri de protecție extinsă pentru familia premierului israelian

Potrivit unei surse apropiate cazului, citată de publicația americană Newsmax, Șin Bet aflase despre existența acestui plan de asasinat încă din luna decembrie a anului trecut.

Conform Canal 12, Șin Bet a redirecționat către Miami câțiva agenți responsabili de paza președintelui israelian Isaac Herzog, care se afla în acel moment la New York, pentru a asigura repatrierea în siguranță a lui Yair Netanyahu

În luna iulie a anului trecut, Șin Bet a prelungit cu încă cinci ani protecția oferită soției premierului, Sara Netanyahu, precum și fiilor săi, Yair și Avner. Această măsură va rămâne în vigoare chiar și după încheierea mandatului prim-ministrului.

Sursa Foto: Guvernul israelian/ Wikipedia Commons

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