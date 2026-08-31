Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor răspunde militar atacului lansat de Iran asupra unor baze în care sunt staționate trupe americane în Iordania. Atacul iranian a venit după ce forțele SUA au lovit două lansatoare de rachete iraniene de pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz. Trump a promis un răspuns dur și a avertizat că loviturile americane asupra Iranului vor continua.

Trump promite noi represalii după loviturile iraniene în Iordania

Donald Trump a declarat pentru Fox News că Statele Unite vor lansa noi lovituri asupra Iranului, ca răspuns la atacurile iraniene asupra bazelor militare americane „Regele Hussein” și „Al-Azrak” din Iordania.

„Vom răspunde la atacul de noapte al Iranului asupra trupelor americane din Iordania. Le vom da o lovitură puternică. Răspunsul va veni”, a promis președintele american.

Ce s-a întâmplat pe insula Larak: Cum s-a declanșat atacul în Strâmtoarea Ormuz

Potrivit Comandamentului Central al SUA, forțele americane au lovit două lansatoare de rachete iraniene pe insula Larak, despre care Washingtonul susține că erau pregătite să lanseze rachete și să amplaseze mine marine în strâmtoare. Loviturile au reprezentat prima acțiune militară americană directă împotriva unor ținte iraniene după o pauză de aproximativ o lună.

Ca răspuns, Gardienii Revoluției Islamice din Iran au anunțat că au lansat rachete balistice asupra bazelor americane „Regele Hussein” și „Al-Azrak” din Iordania.

Forțele iraniene au anunțat ulterior că atacul american asupra insulei Larak s-a soldat cu morți și răniți în rândul militarilor și civililor iranieni, fără să precizeze un bilanț.

Pe lângă bazele din Iordania, Iranul a anunțat atacuri asupra unor obiective americane din Emiratele Arabe Unite.

Conflictul SUA-Iran intră într-o nouă fază

Tensiunile au avut deja efecte asupra piețelor petroliere. Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 3% după reluarea schimbului de lovituri, pe fondul temerilor privind o nouă perturbare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Cotația petrolului Brent a urcat până la 91,25 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la 86,36 de dolari pe baril.