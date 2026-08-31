Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică

Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică

Emiratele Arabe Unite interceptează o dronă iraniană. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică
Război în Orientul Mijlociu/ Sursa FOTO: Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că au interceptat o dronă iraniană deasupra apelor teritoriale ale țării. Incidentul are loc după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, în urma unui atac american asupra unor instalații iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că drona a fost interceptată înainte să ajungă la o țintă. Abu Dhabi a transmis că atacul reprezintă o escaladare periculoasă și a condamnat încălcarea teritoriului său.

Incidentul vine la o zi după ce forțele americane au atacat lansatoare de rachete aflate pe insula iraniană Larak. Washingtonul susține că forțele iraniene pregăteau lansarea unor rachete și amplasarea unor mine marine în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol. Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete asupra unor obiective americane din Iordania. Autoritățile de la Amman au anunțat că toate rachetele au fost interceptate.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa nu urmărește un război, dar a avertizat că Iranul va răspunde oricăror atacuri. Situația pune presiune suplimentară asupra eforturilor diplomatice și asupra negocierilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial.

Strâmtoarea Ormuz se află în centrul tensiunilor

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre principalele puncte de presiune în conflictul dintre Iran și Statele Unite. Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial traversa această rută.

Traficul maritim prin strâmtoare a scăzut puternic după ce Iranul a restricționat accesul navelor. Statele Unite au încercat să redeschidă ruta și au anunțat recent finalizarea unor operațiuni de îndepărtare a minelor marine.

Reluarea atacurilor militare riscă să afecteze din nou transporturile și să provoace noi creșteri ale prețului petrolului. Cotația petrolului Brent a depășit luni pragul de 90 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Noi victime în Gaza

În același timp, conflictul din Gaza continuă, în pofida acordului de încetare a focului. Atacurile aeriene israeliene asupra orașului Gaza au ucis luni cel puțin cinci palestinieni, potrivit oficialilor spitalelor locale. Două persoane au murit după ce o lovitură aeriană a vizat intrarea unei clădiri rezidențiale din apropierea parcului municipal. Alte trei persoane au fost ucise într-un atac asupra unui vehicul din cartierul Tal al-Hawa.

Armata israeliană a afirmat că a atacat suspecți militanți aflați în vehicul, însă nu a prezentat dovezi în acest sens. Israelul nu a oferit un punct de vedere cu privire la primul atac.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cel puțin 1.320 de palestinieni au fost uciși de focul israelian de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului din octombrie. Numărul victimelor este mai mic decât în perioada de vârf a războiului, însă violențele continuă. Conflictul din regiune are efecte și asupra relațiilor dintre statele din Orientul Mijlociu. Turcia, Pakistanul și Arabia Saudită își consolidează noua alianță de apărare și au anunțat că sunt dispuse să accepte noi membri. În același timp, Libanul a cerut sprijinul Greciei pentru aplicarea acordului de pace cu Israelul.

Statele Unite continuă, în paralel, presiunile economice asupra Iranului. Administrația de la Washington urmărește noi sancțiuni și încearcă să convingă aliații să sprijine măsurile prin care dorește să limiteze resursele financiare ale Teheranului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Al 12-lea zbor umanitar al României din Fâșia Gaza. 20 de persoane au fost evacuate pentru îngrijiri medicale de urgență, printre care cinci copii
19:45
Al 12-lea zbor umanitar al României din Fâșia Gaza. 20 de persoane au fost evacuate pentru îngrijiri medicale de urgență, printre care cinci copii
RĂZBOI Trump anunță noi lovituri asupra Iranului, după atacul asupra trupelor americane din Iordania: „Le vom da o lovitură puternică”
19:15
Trump anunță noi lovituri asupra Iranului, după atacul asupra trupelor americane din Iordania: „Le vom da o lovitură puternică”
MILITAR Fiul lui Benjamin Netanyahu, scos de urgență din Statele Unite din cauza unui complot iranian
19:01
Fiul lui Benjamin Netanyahu, scos de urgență din Statele Unite din cauza unui complot iranian
TRAGEDIE Epidemia de Ebola din Congo a depășit 6.000 de cazuri. Aproape 3.000 de oameni au murit
18:51
Epidemia de Ebola din Congo a depășit 6.000 de cazuri. Aproape 3.000 de oameni au murit
APĂRARE Suedia cumpără patru fregate de război din Franța, într-un contract de 4 miliarde de dolari
18:36
Suedia cumpără patru fregate de război din Franța, într-un contract de 4 miliarde de dolari
RELIGIE O femeie care a condus o delegație pentru canonizarea Papei Ioan Paul I a donat o icoană și o relicvă Bisericii Italiene din București
18:26
O femeie care a condus o delegație pentru canonizarea Papei Ioan Paul I a donat o icoană și o relicvă Bisericii Italiene din București
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
„Război” în inima UE pe bani. De ce riscă România să iasă pierzătoare din confruntarea Comisiei Europene cu Germania
Mediafax
Soluția la CRIZA Volkswagen! Angajații vor lucra în plus
Click
Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Strâmtoarea Ormuz, locul de care depinde o parte din energia lumii. Unde se află și de ce a devenit atât de importantă
REACȚIE Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR
19:53
Kelemen Hunor respinge scenariul în care UDMR ar vota orice premier desemnat. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR
VIDEO Dunărea crește până pe 4 septembrie, când va scădea din nou: Ar trebui să crească cu 80 de centimetri pentru navigație
19:32
Dunărea crește până pe 4 septembrie, când va scădea din nou: Ar trebui să crească cu 80 de centimetri pentru navigație
NEWS ALERT Lucian Pahonțu, prima reacție în scandalul reprimării Revoluției și Mineriadei: „Resping cu fermitate orice acuzație de reprimare a manifestațiilor”
19:22
Lucian Pahonțu, prima reacție în scandalul reprimării Revoluției și Mineriadei: „Resping cu fermitate orice acuzație de reprimare a manifestațiilor”
VIDEO Momentul impactului dintre ambarcațiunea sub pavilion Panama și navele ancorate la pontonul din Tulcea. Oamenii au fost cuprinși de panică
18:45
Momentul impactului dintre ambarcațiunea sub pavilion Panama și navele ancorate la pontonul din Tulcea. Oamenii au fost cuprinși de panică
ULTIMA ORĂ Messi a anunțat că se retrage de la naționala Argentinei. „Vă jur că am dat întotdeauna totul. Înțeleg că a sosit momentul“
18:23
Messi a anunțat că se retrage de la naționala Argentinei. „Vă jur că am dat întotdeauna totul. Înțeleg că a sosit momentul“
CULTURĂ Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
18:23
Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans

Cele mai noi

Trimite acest link pe