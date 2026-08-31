Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că au interceptat o dronă iraniană deasupra apelor teritoriale ale țării. Incidentul are loc după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, în urma unui atac american asupra unor instalații iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că drona a fost interceptată înainte să ajungă la o țintă. Abu Dhabi a transmis că atacul reprezintă o escaladare periculoasă și a condamnat încălcarea teritoriului său.

Incidentul vine la o zi după ce forțele americane au atacat lansatoare de rachete aflate pe insula iraniană Larak. Washingtonul susține că forțele iraniene pregăteau lansarea unor rachete și amplasarea unor mine marine în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol. Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete asupra unor obiective americane din Iordania. Autoritățile de la Amman au anunțat că toate rachetele au fost interceptate.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa nu urmărește un război, dar a avertizat că Iranul va răspunde oricăror atacuri. Situația pune presiune suplimentară asupra eforturilor diplomatice și asupra negocierilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial.

Strâmtoarea Ormuz se află în centrul tensiunilor

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre principalele puncte de presiune în conflictul dintre Iran și Statele Unite. Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial traversa această rută.

Traficul maritim prin strâmtoare a scăzut puternic după ce Iranul a restricționat accesul navelor. Statele Unite au încercat să redeschidă ruta și au anunțat recent finalizarea unor operațiuni de îndepărtare a minelor marine.

Reluarea atacurilor militare riscă să afecteze din nou transporturile și să provoace noi creșteri ale prețului petrolului. Cotația petrolului Brent a depășit luni pragul de 90 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Noi victime în Gaza

În același timp, conflictul din Gaza continuă, în pofida acordului de încetare a focului. Atacurile aeriene israeliene asupra orașului Gaza au ucis luni cel puțin cinci palestinieni, potrivit oficialilor spitalelor locale. Două persoane au murit după ce o lovitură aeriană a vizat intrarea unei clădiri rezidențiale din apropierea parcului municipal. Alte trei persoane au fost ucise într-un atac asupra unui vehicul din cartierul Tal al-Hawa.

Armata israeliană a afirmat că a atacat suspecți militanți aflați în vehicul, însă nu a prezentat dovezi în acest sens. Israelul nu a oferit un punct de vedere cu privire la primul atac.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cel puțin 1.320 de palestinieni au fost uciși de focul israelian de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului din octombrie. Numărul victimelor este mai mic decât în perioada de vârf a războiului, însă violențele continuă. Conflictul din regiune are efecte și asupra relațiilor dintre statele din Orientul Mijlociu. Turcia, Pakistanul și Arabia Saudită își consolidează noua alianță de apărare și au anunțat că sunt dispuse să accepte noi membri. În același timp, Libanul a cerut sprijinul Greciei pentru aplicarea acordului de pace cu Israelul.

Statele Unite continuă, în paralel, presiunile economice asupra Iranului. Administrația de la Washington urmărește noi sancțiuni și încearcă să convingă aliații să sprijine măsurile prin care dorește să limiteze resursele financiare ale Teheranului.