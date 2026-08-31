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Epidemia de Ebola din Congo a depășit 6.000 de cazuri. Aproape 3.000 de oameni au murit

Epidemia de Ebola din Congo a depășit 6.000 de cazuri. Aproape 3.000 de oameni au murit
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Epidemia de Ebola din estul Republicii Democratice Congo a depășit 6.000 de cazuri confirmate, iar numărul deceselor a ajuns la 2.911, potrivit autorităților congoleze. Peste 1.360 de persoane s-au vindecat, însă Organizația Mondială a Sănătății avertizează că epidemia continuă să se extindă și rămâne scăpată de sub control, informează Associated Press.

Epidemia, considerată cea mai rapidă din istoria bolii, se răspândește în condiții extrem de dificile. Insecuritatea din regiune, strămutarea populației, greva personalului medical și deplasările masive ale oamenilor îngreunează eforturile autorităților de a identifica și izola cazurile.

Săptămâna trecută, virusul s-a extins în două noi zone sanitare din regiune, și cuprinde aproape 60 de regiuni afectate. Cele mai multe cazuri și decese sunt raportate în comunități din afara rețelei de persoane monitorizate, ceea ce face mai dificilă urmărirea lanțurilor de transmitere, potrivit sursei citate.

OMS avertizează că epidemia ar putea depăși bilanțul celei din Africa de Vest

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că epidemia din Congo ar putea depăși amploarea epidemiei de Ebola din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cea mai mortală epidemie de Ebola înregistrată până acum. Atunci, peste 11.000 de persoane au murit în principal în Guineea, Liberia și Sierra Leone.

Actuala epidemie a fost declarată oficial la jumătatea lunii mai, însă autoritățile cred că virusul circula încă din luna februarie.

Epidemia este provocată de virusul Bundibugyo, o variantă rară a virusului Ebola pentru care nu există, în prezent, un vaccin sau un tratament aprobat. Congo a început însă vaccinarea personalului medical și a altor angajați aflați în prima linie cu vaccinul Ervebo, utilizat cu succes în trecut împotriva unei alte variante, mai frecvente, a virusului Ebola.

În paralel, sunt desfășurate studii clinice pentru identificarea unui vaccin autorizat împotriva virusului Bundibugyo.

Personalul medical, expus unor riscuri tot mai mari

Eforturile de combatere a epidemiei sunt afectate și de incidentele de securitate. Sâmbătă, o echipă implicată în răspunsul la epidemia de Ebola a fost atacată în apropierea orașului Mambasa, din provincia Ituri, în timp ce încerca să securizeze un cadavru.

Mai mulți tineri înarmați cu macete au pătruns în zona în care avea loc înmormântarea, obligând echipa medicală să fugă. Unul dintre membrii echipei a fost rănit în timpul incidentului.

Autoritățile au introdus mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii virusului, inclusiv restricții privind adunările publice, distanțarea socială și închiderea unor aeroporturi. Măsurile au afectat viața de zi cu zi în cele șase provincii în care epidemia este prezentă, în special în Ituri, o regiune afectată și de violențele grupărilor rebele.

Situația este cu atât mai dificilă în taberele pentru persoane strămutate, unde oamenii trăiesc în condiții precare și sunt mai vulnerabili la răspândirea bolii.

Riscul de extindere în țările vecine

Deși Uganda, țară vecină cu Congo, a declarat luna trecută că a eliminat Ebola de pe teritoriul său, OMS avertizează că riscul transmiterii peste graniță rămâne ridicat.

Extinderea epidemiei către zonele de frontieră crește riscul ca virusul să ajungă în alte state din regiune. Republica Centrafricană și Sudanul de Sud sunt considerate printre țările cele mai expuse riscului de transmitere transfrontalieră.

Autoritățile congoleze încearcă să intensifice măsurile de prevenție și tratament, însă organizațiile implicate în combaterea epidemiei susțin că este nevoie de mai multe resurse și de o colaborare mai strânsă cu comunitățile locale pentru ca răspândirea virusului să poată fi oprită.

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