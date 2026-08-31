Dunărea crește, dar nu este suficient pentru ca navigația să se desfășoare normal pe fluviu. Conducerea căpitaniei spune că ar trebui să crească cu 80 de centimetri, chiar un metru ca să fie un nivel bun pentru navigație. Ea crește însă cu doar 2, 3 centimetri pe zi și pe 4 septembrie scade din nou.

Săptămâna a început cu vești bune în ceea ce privește debitul Dunării care este în continuă crestere. Asta nu înseamnă ca situație se va schimba cel puțin până pe 4 septembrie pentru că nivelul crește cu 2, 3 centimetri. Ar trebui să crească cu un metru pentru ca navigația să se desfășoare normal.

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Dumitru Crăiniceanu, director Căpitănie: „Navele sunt tot staționare prin porturi, care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescajul navei fără marcă trec cu dificultate. Sunt în continuare probleme și în ceea ce privește sistemul energetic.”

Cristinel Popescu, Preşedintele Sindicatului Porţile de Fier: „Debitul optim pentru o producție bună pe porți ar trebui să vină undeva între 6.000 și 8.000 mc/s. Pe luna asta, debitul mediu era în mod normal undeva la 3.900-4.000 mc/s. Deci avem undeva la… ne îndreptăm spre o treime, așa, încet-încet, încercăm să ajungem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.”

Autoritățile speră că, de la jumătatea lunii septembrie, situația să revină la normal. Mai mult, susțin ferm că România nu este în situația de a ajunge la un blackout energetic.