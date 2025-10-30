Prima pagină » Diverse » Cum cureți rapid o PATĂ de Cola de pe haine fără se mergi la curățătorie? Trucuri simple care chiar funcționează

Cum cureți rapid o PATĂ de Cola de pe haine fără se mergi la curățătorie? Trucuri simple care chiar funcționează

Mihai Tănase
30 oct. 2025, 11:53, Diverse
Cum cureți rapid o PATĂ de Cola de pe haine fără se mergi la curățătorie? Trucuri simple care chiar funcționează
Foto: Profimedia images

Petele de Cola pot fi o adevărată provocare, mai ales dacă nu acționezi la timp. Zahărul și coloranții din băutura carbogazoasă pătrund rapid în fibrele materialului, însă cu câteva soluții simple poți salva haina preferată fără să mergi la curățătorie.

Dacă ai vărsat Cola pe bluza ta preferată, nu e cazul să intri în panică. Există trucuri rapide și eficiente care pot elimina complet pata, chiar acasă. Important este să intervii imediat, pentru că timpul contează enorm în astfel de situații. Cu cât lichidul rămâne mai mult pe țesătură, cu atât devine mai dificil de îndepărtat.

Prima dată tamponează pata cu apă rece, fără să freci. Acest gest simplu previne întinderea murdăriei și pregătește materialul pentru curățare.

Una dintre metodele preferate de profesioniști este combinația „fatală pentru pete” dintre glicerină și apă oxigenată, întrucât glicerina înmoaie și desprinde pata din material, iar apa oxigenată acționează ca un agent blând de curățare, descompunând colorantul.

Astfel, pentru a scăpa rapid de o pată de Cola de pe haina sau cămașa ta, aplică puțină glicerină direct pe pată, las-o să acționeze 15-20 de minute, apoi clătește ușor. După aceea, aplică apă oxigenată (doar pe haine albe sau foarte deschise la culoare, pentru a evita decolorarea) și spală haina normal la mașină. Rezultatul te va surprinde.

Soluții alternative dacă nu ai apă oxigenată sau glicerină în casă

Dacă nu ai glicerină sau apă oxigenată, poți folosi ingrediente simple, aflate în aproape orice gospodărie din România- oțet alb și detergent lichid.

Amestecă aceste două ingrediente o lingură de oțet cu o linguriță de detergent, aplică soluția pe pată, masează ușor cu o perie moale sau cu degetele, apoi clătește.

O altă variantă este să pui sare de bucătărie pe locul afectat. Aceasta absoarbe lichidul înainte ca el să pătrundă în profunzime.

Mediafax
