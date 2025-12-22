Prima pagină » Diverse » Cum își petrece premierul Ilie Bolojan Crăciunul

Cum își petrece premierul Ilie Bolojan Crăciunul

Olga Borșcevschi
22 dec. 2025, 20:07, Diverse

Premierul Ilie Bolojan a mărturisit, luni, la Antena 3 CNN, că va petrece sărbătorile de iarnă acasă.

„Cel puțin în seara de Crăciun și în prima zi voi fi acasă. Mai vin câteodată colindători pe la mine sau vin prieteni. Sunt niște artiști locali, care o dată la doi trei ani de zile m-au colindat”, a declarat premierul.

Întrebat dacă se duce cu colindul, Bolojan a răspuns: „Nu prea. Mă duc la mama”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”

Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Rocile spațiale antice ar putea deține secretul pentru mineritul de asteroizi

Cele mai noi