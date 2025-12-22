Premierul Ilie Bolojan a mărturisit, luni, la Antena 3 CNN, că va petrece sărbătorile de iarnă acasă.

„Cel puțin în seara de Crăciun și în prima zi voi fi acasă. Mai vin câteodată colindători pe la mine sau vin prieteni. Sunt niște artiști locali, care o dată la doi trei ani de zile m-au colindat”, a declarat premierul.

Întrebat dacă se duce cu colindul, Bolojan a răspuns: „Nu prea. Mă duc la mama”.

