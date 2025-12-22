Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările

Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul viitor nu ar mai fi nevoie de creșteri de taxe, însă a evitat să facă o promisiune fermă. Potrivit acestuia, totul depinde de modul în care Guvernul și Parlamentul respectă măsurile bugetare stabilite deja.

Bolojan a transmis că principala condiție pentru a nu majora taxele anul viitor este continuarea măsurilor adoptate în acest an.

„Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci așa cum am constatat în această lună, la sfârșitul lunii noiembrie am avut un deficit care ne garantează că la final de decembrie respectăm ținta de 8,4%. Dacă aceste mpsuri sunt dublate de o disciplină bugetară, atunci anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe.”

Premierul a atras atenția că, fără aceste economii și fără respectarea regulilor bugetare, problemele riscă să apară.

„Dacă nu facem acest lucru, în loc să ne ducem într-o direcție normală, mai devreme sau mai târziu vom ajunge din nou cu aceste datorii, cu cheltuieli mari.”

AUTORUL RECOMANDĂ: