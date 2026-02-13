Prima pagină » Știri politice » Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”

Olga Borșcevschi
13 feb. 2026, 13:59, Știri politice
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații grave la adresa primarului general, Ciprian Ciucu. Președintele PSD București îl acuză pe liberal că are „derapaje dictatoriale”, că are „comportament de baron”, iar singura sa preocupare este „de a plânge în tramvai”.  

Daniel Băluță a subliniat, vineri, într-un interviu pentru HotNews, că PSD nu este de acord cu proiectul de creștere a costului biletelor propus de actualul primar al Capitalei și susține că i-a propus acestuia o soluție alternativă creșterii prețului la bilet. Însă, Ciucu nu ar fi acceptat, acuză edilul de la sectorul 4.

„Transportul în comun are nevoie de mai mulți bani. E corect. De aceea, domnul Ciucu a propus creșterea prețului la bilet. Noi am venit cu o soluție alternativă creșterii prețului la bilet.

Putem obține mai mulți bani la STB din alte măsuri administrative. Nu putem să venim în fața oamenilor plângând de dimineață până seara în fața unor companii care sunt conduse chiar de colegii dânsului. Pentru că și Termoenergetica, și STB au același tip de conducere – PNL. De șase ani de zile, nu de ieri.

Restructurarea acestor companii nu a reprezentat deloc o prioritate pentru dânsul. Dânsul doar vorbește despre chestiunea asta neimplicându-se și nefăcând nimic. În afară de a plânge în tramvai, după cum l-ați văzut, chiar asta a făcut. A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot. Nu așa se rezolvă lucrurile (…) Deci, politica publică s-a transformat. Dați-mi voi să mă exprim metaforic. Politica publică a domnului Ciucu are legătură cu lacrimile”, a declarat Daniel Băluță.

