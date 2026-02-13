Prima pagină » Știri externe » „Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate

„Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate

13 feb. 2026, 14:23, Știri externe
„Blestemul“ care s-a abătut asupra Luvrului continuă să dea bătăi de cap administratorilor celebrului muzeu parizian. După spargerile, galeriile închise și grevele prelungite ale personalului, o „scurgere majoră de apă” a obligat conducerea să închidă mai multe săli, vineri, relatează BFMTV.

Potrivit sursei citate, o inundație, calificată drept „situație de urgență” de către echipele tehnice ale Luvrului, a avut loc în noaptea de joi spre vineri într-o sală în care se păstrează opere de artă, în special din secolele XV și XVI.

Este vorba de o „scurgere importantă de apă” care a fost constatată în sala 707 numită „Duchâtel”, la primul nivel, în aripa Denon.

Această sală conține în special trei tablouri de Bernardino Luini, precum „Hristos binecuvântând, Mântuitorul lumii” și „Calvarul cu Sfântul Dominic în rugăciune” de Fra Angelico, sau „Triumful picturii franceze: apoteoza lui Poussin, Le Sueur și Le Brun”, pictată de Charles Meynier în secolul al XIX-lea.

Conform BFMTV, a fost instalată o schelă. Scurgerea ar proveni de la etajul superior și ar putea fi cauzată de o conductă defectă. Site-ul muzeului informează vizitatorii că „sălile 706-708 (Salonul pătrat) sunt închise în prezent”.

Tavanul ar fi grav avariat, ceea ce necesită închiderea spațiului pentru o perioadă nedeterminată. O sursă a declarat pentru BFMTV că „opera (operele) este (sunt), de asemenea, avariată (avariate)”. A fost deja demarată o anchetă, precizează publicația.

Reamintim că, pe 26 noiembrie 2025, o altă „inundație cu apă murdară” a fost raportată în biblioteca de antichități egiptene a Luvrului, deteriorând lucrări și documente.

La aproape patru luni după jaful de la Luvru, situația este încă foarte tensionată în muzeu. Sindicatele au reînnoit luni preavizul de grevă și au convocat o nouă adunare generală pentru săptămâna viitoare.

