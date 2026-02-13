Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia

Iubitorii naționalei de fotbal au aflat programul meciurilor din grupa B4 a Ligii Naţiunilor, în care vor evolua în ediţia 2026/2027 a competiţiei, conform tragerii la sorţi e joi.
Echipa naţională va începe grupa în deplasare, cu Suedia, la 25 septembrie, şi o vor încheia în 17 noiembrie, tot în deplasare, cu Bosnia.
Liga Națiunilor va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două.
În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.
Liga A
Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor
Liga B
Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia
Liga C
Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta
LIGA D
Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra
Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein
Ne dorim o grupă pe care să o putem câștiga, aşa cum am reuşit să câştigăm şi grupa de calificare, şi cea de la EURO, şi cea din Liga Naţiunilor. Ne dorim să ne continuăm această traiectorie
Răzvan Burleanu, președinte FRF