Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”

Olga Borșcevschi
22 dec. 2025, 19:31, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că știe că românii sunt supătați, după deciziile pe care Guvernul pe care îl conduce le-a luat.

„Cu siguranță anul acesta nu a fost un an ușor, mai ales a doua jumatate a anului. Măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică au generat, pe anumite segmente, scăderea puterii de cumpărare prin creșterea TVA-ului și au însemnat afectarea unor câștiguri în sectorul public prin anularea unor sporuri. Nu a fost un an ușor, dar sper că toate aceste măsuri să nu mai fie anul viitor. Trebuie să reducem cheltuielile în continuare și sunt convins că anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri. Ceea ce trebuie să facem este să ne reducem cheltuielile în continuare, să absorbim bani europeni, să ne încasăm impozitele. Anul viitor se va vedea o scădere a ratei inflației, ceea ce va stabiliza puterea de cumparare. Trebuie să le mulțumesc românilor care trec prin aceste momente”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă crede că românii sunt supărați, Bolojan a răspuns: „Cu siguranță, o parte dintre români sunt supăraţi pe mine. Întotdeauna o măsură este identificată cu o guvernare, se personifică aceste măsuri, este o retorică publică: o victorie are mulți părinți, iar înfrângerile sunt orfane. Am această responsabilitate, nu fug de ea, dar e ușor să fugi, e mai greu să ți-o asumi și am făcut-o cu toată conștiința că fac ce trebuie. Sunt împăcat. Nu mi-a fost ușor să le iau nici personal, nici gândindu-mă la oameni, dar nu aveam de ales”.

