Ilie Bolojan explică în ce condiții ar putea scădea prețurile la energie: „Băieții deștepți ne-au blocat sistemul”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Europa FM, că prețul energiei electrice ar putea fi redus cu 10-20% dacă vor fi deblocate investițiile din sistemul energetic. Șeful Guvernului susține că actuala situație este cauzată de alocarea excesivă a avizelor de racordare, care au blocat capacitatea reală de conectare.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem, să spunem, în total 9.000 MW în structura noastră a energiei. Cam asta este formula de echilibru dintre producție de energie și consum. Dar în acești ani, ca să poți să te conectezi în sistemul energetic, ca producător, ca stocare, am eliberat documentații, ATR-uri, pentru 77.000 MW. Deci gândiți-vă că practic am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiții în domeniul energetic. Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare în România, nu te poți conecta, pentru că tot terenul este ocupat și aceste investiții, parte sunt făcute de oameni serioși, dar cea mai mare parte sunt investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți, care practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiție, astăzi trebuie să te duci să le cumperi lor hârtile. Asta trebuie să le spargem”, a spus vineri, la Europa FM, Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că o parte dintre aceste proiecte aparțin unor investitori serioși, însă multe sunt investiții speculative.

„Când am eliberat acest teren, cu siguranță oameni care au de investit în energie, companii puternice, vor reuși să-și pune investițiile în practică, crescând cu 2.000, cu 3.000 de megawati, ne vom putea într-adevăr crește producțiile de energie și scădea prețul ca să avem o energie la un preț acceptabil. Deci, practic, băieții deștepți, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic dându-ne hârtii ca să ocupe terenul”, a spus Bolojan.

Premierul a spus că o creștere a producției și a capacităților de stocare ar duce la scăderea prețurilor.

„Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendință de scădere a prețului energiei electrice. Nu mi se pare normal să vin cu niște cifre care să fie în termen absolut, dar cred că cu 10-20% pot fi scăzute prețurile doar dacă facem ceea ce este corect și eliberăm terenul și lăsăm oamenii care vor să investească în energie chiar să o facă”, a mai adăugat Bolojan.

