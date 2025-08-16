Prima pagină » Diverse » Dan Andronic dezvăluie faptul că Memoria Video a istoriei României a fost dată pe gratis la Google. Jurnalistul EVZ explică și care e implicarea TVR

Dan Andronic dezvăluie faptul că Memoria Video a istoriei României a fost dată pe gratis la Google. Jurnalistul EVZ explică și care e implicarea TVR

16 aug. 2025, 15:26, Diverse
Dan Andronic dezvăluie faptul că Memoria Video a istoriei României a fost dată pe gratis la Google. Jurnalistul EVZ explică și care e implicarea TVR
Jurnalistul Dan Andronic (EVZ)

Jurnalistul EVZ Dan Andronic a dezvăluit faptul că Memoria Video a istoriei României, dată pe gratis la Google. De asemenea, el a explicat și cum a „exportat” TVR 10.000 de casete din Arhiva Națională, sub acoperirea unei „digitalizări gratuite”.

„Memoria video a României făcută cadou. Am scris ieri (joi, 14 august – n.r.) despre situația dezastruoasă de la TVR. Reacție zero. L-ați văzut pe Ilie Bolojan (premierul României-n.r.), cel veșnic încruntat când vine vorba despre cheltuirea banului public să scoată vreun sunet? Nici nu o să-l auziți. Preferă să mărească CASS la activități independente, adică și jurnaliștilor, decât să vadă cum se scurg milioane de euro aiurea. Astăzi vă prezint un alt fapt grav ce se petrece la TVR! Sub pretextul unei «digitalizări gratuite», Televiziunea Română a expediat în Germania 10.000 de casete BETA cu imagini din istoria României. Nicio autoritate din domeniul patrimoniului nu a fost consultată. Ministerul Culturii și Arhivele Naționale au fost ținute în întuneric. Beneficiarul real: Google, care folosește aceste imagini pentru antrenarea inteligenței sale artificiale. (…) Și nu e vorba doar despre 10.000 de casete. E vorba despre memoria colectivă a unei țări. Despre accesul liber al unei corporații străine la fragmente de istorie pe care noi nu le mai controlăm. E vorba despre cum, într-un birou din Calea Dorobanți, cineva a semnat că aceste imagini pot pleca – fără să întrebe pe nimeni și fără să explice nimic”, a scris Dan Andronic.

Află aici cum a „exportat” TVR 10.000 de casete din Arhiva Națională, sub acoperirea unei „digitalizări gratuite”…

Mediafax
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
Digi24
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă femeia
Cancan.ro
Maria de la Insula Iubirii a făcut-o lată la dream date! După ce soțul a înșelat-o cu Oana Monea, concurenta şi-a făcut de cap cu ispita Cătălin
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Mediafax
METEO. Cod galben de caniculă și disconfort termic în București
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
StirileKanalD
Ce speră Volodimir Zelenski să obțină după summit-ul din Alaska dintre Trump și Putin
KanalD
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Clipe de groază pentru Elena Udrea și partenerul său, Adrian Alexandrov. Fiica lor a fost și ea prezentă. Ce li s-a întâmplat celor trei
Evz.ro
Povestea lui Ted Bundy, criminalul care a topit inimile femeilor
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Anatomia unui eșec: cum a corupt puterea idealurile comunismului