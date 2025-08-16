Dan Andronic dezvăluie faptul că Memoria Video a istoriei României a fost dată pe gratis la Google. Jurnalistul EVZ explică și care e implicarea TVR

Jurnalistul EVZ Dan Andronic a dezvăluit faptul că Memoria Video a istoriei României, dată pe gratis la Google. De asemenea, el a explicat și cum a „exportat” TVR 10.000 de casete din Arhiva Națională, sub acoperirea unei „digitalizări gratuite”.

„Memoria video a României făcută cadou. Am scris ieri (joi, 14 august – n.r.) despre situația dezastruoasă de la TVR. Reacție zero. L-ați văzut pe Ilie Bolojan (premierul României-n.r.), cel veșnic încruntat când vine vorba despre cheltuirea banului public să scoată vreun sunet? Nici nu o să-l auziți. Preferă să mărească CASS la activități independente, adică și jurnaliștilor, decât să vadă cum se scurg milioane de euro aiurea. Astăzi vă prezint un alt fapt grav ce se petrece la TVR! Sub pretextul unei «digitalizări gratuite», Televiziunea Română a expediat în Germania 10.000 de casete BETA cu imagini din istoria României. Nicio autoritate din domeniul patrimoniului nu a fost consultată. Ministerul Culturii și Arhivele Naționale au fost ținute în întuneric. Beneficiarul real: Google, care folosește aceste imagini pentru antrenarea inteligenței sale artificiale. (…) Și nu e vorba doar despre 10.000 de casete. E vorba despre memoria colectivă a unei țări. Despre accesul liber al unei corporații străine la fragmente de istorie pe care noi nu le mai controlăm. E vorba despre cum, într-un birou din Calea Dorobanți, cineva a semnat că aceste imagini pot pleca – fără să întrebe pe nimeni și fără să explice nimic”, a scris Dan Andronic.