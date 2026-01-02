Prima pagină » Actualitate » Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis

02 ian. 2026, 16:51, Actualitate
Autoritățile elvețiene au transmis, vineri, un mesaj de recunoștință comunității internaționale pentru sprijinul oferit după tragedia produsă în stațiunea Crans-Montana. Ministrul de Externe al Elveției, Ignazio Cassis, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat importanța solidarității arătate de statele partenere în aceste momente dificile.

Mesaj de solidaritate transmis de șeful diplomației elvețiene

Într-o postare publicată pe rețeaua X, Ignazio Cassis a vorbit despre impactul tragediei și despre sprijinul primit din partea altor țări.

În urma tragediei de la Crans-Montana, gândurile mele se îndreaptă către familiile și prietenii victimelor.

Suntem profund recunoscători pentru sprijinul și asistența puternică acordate de țările vecine, precum și pentru numeroasele mesaje de solidaritate din partea comunității internaționale, în timp ce eforturile de intervenție continuă și familiile așteaptă vești despre cei dragi”, se arată în mesajul publicat de ministrul de Externe al Elveției.

Declarația vine în contextul în care operațiunile de intervenție și identificare a victimelor sunt în desfășurare, iar autoritățile elvețiene continuă cooperarea cu partenerii externi.

Un român a fost dat dispărut după incendiul din stațiune

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat, vineri, că un cetățean român este dat dispărut în urma incendiului izbucnit în noaptea de Revelion în barul din stațiunea Crans-Montana. Autoritățile române sunt în contact cu omologii elvețieni pentru clarificarea situației.

În urma tragediei, mai multe state europene au oferit sprijin Elveției, printre acestea numărându-se Italia, Franța și România. Bilanțul actual indică 47 de persoane decedate și peste 100 de răniți, unele victime aflându-se în stare gravă.

