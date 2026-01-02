„Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 

Tineri din medii defavorizate pot obţine finanţarea costurilor şcolii de şoferi prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediţie, organizat pe bază de concurs de proiecte, potrivit unui comunicat al companiei MOL România. Solicitările de finanţare se depun online sau prin poştă până în 27 ianuarie 2026.

Prin programul Permis pentru viitor se acordă finanţare necesară obţinerii permisului de conducere – costurile şcolii de şoferi şi cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze şi tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 şi 25 de ani, pentru care existenţa permisului este o condiţie sau un avantaj în obţinerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuţiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

Prima ediţie a programului a fost lansată în anul 2015, fiind al patrulea program de responsabilitate socială conceput pe termen lung, organizat de Fundaţia Pentru Comunitate cu finanţarea companiei MOL România. În decursul celor zece ediţii anterioare 412 tineri au obţinut finanţarea costurilor şcolii de şoferi.

Recomandarea autorului: Legea pentru simplificarea obținerii permisului de conducere, publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe cei care dau sala