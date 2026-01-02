Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa

Ultima prognoză meteo arată că vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă din cauza unui fenomen rar. Meteorologii au observat o „încălzire stratosferică bruscă” care este în desfășurare.

„Vortexul Polar” este denumirea dată circulației curenților de aer de iarnă în emisferele nordice și sudice. Arată ca un „ciclon” cu un nucleu rece.

Rolul Vortexului Polar

Imaginați-vă că Vortexul Polar este un „zid rotativ” deasupra regiunilor polare, care se ridică în stratosferă, la peste 50 km înălțime. Acesta captează aerul polar în interior.

Un Vortex Polar puternic poate bloca aerul mai rece în regiunile polare, împiedicându-i evadarea. Din acest motiv, ne putem aștepta la o iarnă mai blândă în America de Nord și în Europa, potrivit Severe Weather.

Efectele perturbării Vortexului Polar

Dar când Vortexul Polar este perturbat sau se prăbușește complet, nu mai poate ține aerul rece blocat în regiunile polare. Și astfel, aerul rece scapă cu ușurință din regiunile polare și se revarsă spre Canada, SUA și Europa.

Vortexul polar, fiind destabilizat, trebuie să se așteptăm la o iarnă grea. Vor urma fenomene extreme până în data de 22 ianuarie 2026. Specialiștii transmit că efectele perturbării vortexului polar vor fi resimțite în America de Nord, Europa și Asia.

Se poate observa o zonă de înaltă presiune (H) în stratosfera medie și un val de încălzire puternic care apare acolo unde aceasta se întâlnește cu Vortexul Polar (L). Acesta deformează și perturbă structura Vortexului Polar.

Pentru că stratosfera se încălzește rapid, temperaturile la sol vor fi extrem de scăzute. Asta se întâmplă când o masă de aer rece „inundă” Europa.

Meteorologul Amy H. Butler, care lucrează la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, avertizează că încălzirea destabilizează vortexul polar, rezultând vânturi extrem de puternice care vor ține aerul rece blocat în zona arctică.

O iarnă severă în Europa

După momentul slăbirii sau ruperii vortexului polar, aerul polar se va revărsa spre sud, afectând zonele dens populate din America de Nord, Europa și Asia, care trebuie să se pregătească pentru o lună ianuarie „mai rece” decât este normal, cu temperaturi scăzute sever.

Meteorologul Andrea Lopez Lang indică că probabilitatea să se declanșeze „furtuni mai active și mai deplasate” este ridicată.

S-a mai întâmplat o perturbare similară în decembrie, ceea ce a dus la ninsori abundente în SUA și în unele zone din Europa.

Vremea severă a determinat companiile aeriene să anuleze mii de zboruri către SUA. Pe 27 decembrie, 1.700 de zboruri au fost anulate, iar la New York s-a declarat „stare de urgență” din cauza zăpezii.

Sursa Foto: NOAA/ Envato

Autorul recomandă:Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România