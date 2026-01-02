Prima pagină » Știri externe » Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa

Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa

02 ian. 2026, 17:48, Știri externe
Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa

Ultima prognoză meteo arată că vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă din cauza unui fenomen rar.  Meteorologii au observat o „încălzire stratosferică bruscă” care este în desfășurare.

„Vortexul Polar” este denumirea dată circulației curenților de aer de iarnă în emisferele nordice și sudice. Arată ca un „ciclon” cu un nucleu rece.

Rolul Vortexului Polar

Imaginați-vă că Vortexul Polar este un „zid rotativ” deasupra regiunilor polare, care se ridică în stratosferă, la peste 50 km înălțime. Acesta captează aerul polar în interior.

Un Vortex Polar puternic poate bloca aerul mai rece în regiunile polare, împiedicându-i evadarea. Din acest motiv, ne putem aștepta la o iarnă mai blândă în America de Nord și în Europa, potrivit Severe Weather.

Efectele perturbării Vortexului Polar

Dar când Vortexul Polar este perturbat sau se prăbușește complet, nu mai poate ține aerul rece blocat în regiunile polare. Și astfel, aerul rece scapă cu ușurință din regiunile polare și se revarsă spre Canada, SUA și Europa.

Vortexul polar, fiind destabilizat, trebuie să se așteptăm la o iarnă grea. Vor urma fenomene extreme până în data de 22 ianuarie 2026.  Specialiștii transmit că efectele perturbării vortexului polar vor fi resimțite în America de Nord, Europa și Asia.

Se poate observa o zonă de înaltă presiune (H) în stratosfera medie și un val de încălzire puternic care apare acolo unde aceasta se întâlnește cu Vortexul Polar (L). Acesta deformează și perturbă structura Vortexului Polar.

Pentru că stratosfera se încălzește rapid, temperaturile la sol vor fi extrem de scăzute. Asta se întâmplă când o masă de aer rece „inundă” Europa.

Meteorologul Amy H. Butler, care lucrează la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, avertizează că încălzirea destabilizează vortexul polar, rezultând vânturi extrem de puternice care vor ține aerul rece blocat în zona arctică.

O iarnă severă în Europa

După momentul slăbirii sau ruperii vortexului polar, aerul polar se va revărsa spre sud, afectând zonele dens populate din America de Nord, Europa și Asia, care trebuie să se pregătească pentru o lună ianuarie „mai rece” decât este normal, cu temperaturi scăzute sever.

Meteorologul Andrea Lopez Lang indică că probabilitatea să se declanșeze „furtuni mai active și mai deplasate” este ridicată.

S-a mai întâmplat o perturbare similară în decembrie, ceea ce a dus la ninsori abundente în SUA și în unele zone din Europa.

Vremea severă a determinat companiile aeriene să anuleze mii de zboruri către SUA. Pe 27 decembrie, 1.700 de zboruri au fost anulate, iar la New York s-a declarat „stare de urgență” din cauza zăpezii.

Sursa Foto: NOAA/ Envato

Autorul recomandă:Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS 🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 2. Român, posibilă victimă în Crans Montana. Bilanț: 40 morți, 119 răniți/113 identificați. Ultimele evoluții
18:00
🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 2. Român, posibilă victimă în Crans Montana. Bilanț: 40 morți, 119 răniți/113 identificați. Ultimele evoluții
ULTIMA ORĂ Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
16:53
Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
ULTIMA ORĂ 🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
15:55
🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
CONTROVERSĂ Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul
15:10
Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul
CONTROVERSĂ Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi
14:20
Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi
FLASH NEWS Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra
13:19
Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvoltat o nouă metodă de a „asculta” limbajul ascuns al creierului
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
18:47
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
ULTIMA ORĂ DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă
17:25
DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă
ACTUALITATE „Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
17:03
„Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
MESAJ Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis
16:51
Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis
PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
ACTUALITATE Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
16:29
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”

Cele mai noi