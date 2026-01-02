Prima pagină » Știri externe » Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți

02 ian. 2026, 16:53, Știri externe
Forțele ruse au lovit, vineri, o clădire rezidențială înaltă din orașul Harkov, relatează RBC-Ukraine. Cel puțin 19 persoane au fost rănite. Volodimir Zelenski solicită mai mult sprijin pentru apărarea antiaeriană. Surse ucrainene spun că două rachete balistice Iskander-M au lovit o clădirea cu cinci etaje din districtul Kyivskyi din Harkov.

„Inamicul a efectuat un atac asupra centrului orașului Harkov. Au lovit o clădire rezidențială înaltă din cartierul Kyivskyi al orașului. Primele rapoarte indică faptul că există victime și distrugeri substanțiale.”, atransmis primarul Ihor Terekhov.

Zelenski a declarat ulterior că în atac au fost folosite două rachete.

„Un atac rus îngrozitor asupra orașului Harkov. În prealabil, două rachete. Pur și simplu asupra unor clădiri rezidențiale. Una dintre clădiri a fost semnificativ deteriorată. În prezent, o operațiune de salvare este în curs, implicând toate serviciile necesare. (…) Din păcate, acesta este modul în care rușii privesc viața și oamenii – continuă să ucidă, indiferent de toate eforturile depuse de comunitatea internațională și, mai ales, de Statele Unite în procesul diplomatic. Numai Rusia nu dorește încheierea acestui război și face tot ce poate în fiecare zi pentru ca războiul să continue. De aceea, sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue și avem nevoie, în fiecare zi, să ne consolidăm apărarea aeriană, pozițiile noastre și să ne protejăm viețile.“, a transmis Zelenski.

Potrivit rapoartelor RBC-Ukraine, numărul victimelor din Harkov a crescut la 19 persoane. Printre acestea se află un copil de șase luni. Vârsta celorlalte victime variază între 20 și 79 de ani.

Aproape toți au suferit răni provocate de explozii și tăieturi din cauza sticlei și celorlalte fragmente ale clădirii cu cinci etaje, iar o persoană a suferit un stres puternic.

Atacurile rusești asupra Harkovului

Joi, 1 ianuarie, s-au auzit explozii în Harkov după ce rușii au lovit suburbiile cu o bombă aeriană ghidată. O persoană a fost rănită în urma atacului.

Anterior, pe 26 decembrie, rușii au atacat una dintre principalele artere rutiere din Harkov cu bombe aeriene ghidate. Două persoane au fost ucise, iar alte trei au suferit răni provocate de explozii.

În plus, unda de șoc a spart geamurile blocurilor de apartamente și ale caselor private din apropiere. Mai multe mașini au luat foc și ele.

În dimineața zilei de 24 decembrie, la Harkov s-au auzit mai multe explozii. O rachetă inamică sau o bombă aeriană se îndrepta spre oraș.

În plus, pe 24 decembrie, Rusia a efectuat o serie de atacuri țintite asupra unei centrale termice din suburbiile orașului Harkov, provocând o scădere a tensiunii în sistemul energetic al orașului.

Cele mai noi