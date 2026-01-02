DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, vineri, că a efectuat o misiune de sprijin pentru comunitățile din județul Brașov afectate de întreruperea apei potabile. Aproximativ 11.000 de oameni din patru localități au rămas fără apă potabilă în urma unui incident ecologic.

DSU, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, anunţă că sprijină localitățile afectate de sistarea apei potabile, în urma incidentului ecologic produs la sursa de captare. În orașul Victoria, echipajele ISU au intervenit cu prioritate pentru asigurarea apei potabile în instituțiile publice critice. Până acum, au fost distribuiți 4.000 de litri de apă potabilă, iar autoritățile locale din Ucea au cerut pentru sâmbătă încă 2.000 de litri.

„A fost asigurat necesarul de apă potabilă pentru instituțiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orășenesc Victoria și primăria. Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziție de Compania Apa Brașov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare”, precizează DSU.

În ceea ce privește localitatea Vistea, DSU a anunțat că necesarul de apă potabilă pentru populație este asigurat prin grija autorităților locare, care montiorizează situația din teren.

Criza a apărut ca urmare a unui accident rutier din 30 decembrie, unde deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul care alimentează cele patru localități. De la momentul întreruperii alimetării cu apă potabilă, autoritățile locale au luat măsurile necesare pentru a asigura necesarul de apă.

