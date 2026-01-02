Prima pagină » Știri externe » Catastrofa din Elveția, ziua 2. Gândul publică momente de infern. Bilanț: 47 morți și 80 dintre răniți în stare critică. Prima victimă, identificată

02 ian. 2026, 06:00, Știri externe
Un incendiu a avut loc în timpul unei petreceri de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Valais, Elveția. Potrivit informațiilor din acest moment, 47 de persoane și-au pierdut viața în tragedie și alte 115 persoane au fost rănite, multe fiind în stare gravă. Majoritatea victimelor sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani.
Actualizări
11:26

UPDATE. Jucătorii juniori de la clubul de fotbal elvețian din Lutry - FC Lutry - s-au numărat printre victime

Mai mulți jucători sunt încă dispăruți în Crans-Montana, relatează Blick. Potrivit sursei citate, o parte a echipei de juniori (16-18 ani) se aflau în barul „La Constellation” când a izbucnit incendiul.

Se pare că rezervaseră o masă pentru 12 persoane. „Din câte știu eu, unul dintre ei primește tratament într-un spital. Dar trei sau patru nu au dat încă niciun semn de viață”, a lamentat Stéphane Bise, președintele FC Lutry, după-amiaza, potrivit Blick.

Rudele jucătorilor distribuie pe rețelele de socializare fotografii cu tinerii de care nu au mai auzit de ceva vreme.

Stéphane Bise preferă să „ia toate măsurile de precauție posibile înainte de a anunța ceva”. El explică doar că mai multe echipe din cadrul clubului sunt afectate.

„Clubul nostru și satul nostru sunt foarte afectate de această tragedie. Vom încerca să o gestionăm cu cea mai mare sensibilitate”, declară președintele.

11:23

UPDATE. Între 80 și 100 de persoane sunt în stare „critică”. Focusul este pe salvare de vieți

Invitat să vorbească pentru radioul francez RTL, Stéphane Ganzer, consilier de stat Valais responsabil cu securitatea, a raportat că – dintre cei răniți – peste 80 de persoane spre 100 sunt în stare critică. De asemenea, el a vorbit despre o „situație teribilă, care s-ar putea înrăutăți”.

Focusul Elveției este pe supraviețuitori, pentru salvarea vieților celor răniți, în paralel încercând să identifice și decedații.

11:21

UPDATE. Cinci zile de doliu. Steagurile, coborâte în bernă

Consiliul de Stat din Vaud a anunțat vineri dimineață că va coborî steagurile în bernă în tot cantonul „în semn de doliu și solidaritate”. A cerut municipalităților să facă același lucru „în următoarele cinci zile, în urma deciziei luate de Confederația Elvețiană”.

11:14

UPDATE. Teoria flashover-ului

Ziarul  Tages-Anzeiger  și  site-ul belgian 7sur7,  au redat fenomenul de flashover, cunoscut și sub numele de incendiu fulger generalizat, despre care unii observați suspectează că este responsabil pentru viteza de propagare a incendiului. Un foc general cuprinde o încăpere, deoarece este parțial alimentat cu oxigen.

Accentul nu se pune pe mobilier, ci mai degrabă pe toate obiectele care eliberează gaze sub presiunea focului.

Totul se acumulează și apoi se aprinde simultan, provocând un incendiu general și temperaturi care pot ajunge la 1000 de grade Celsius în câteva secunde. Întregul aer se aprinde, fără a lăsa nicio șansă de supraviețuire celor prezenți.

11:12

UPDATE. Ministerul italian de Externe a declarat pentru Sky News că numărul total al morților în incendiu este de 47, cinci victime urmând să fie identificate

Potrivit sursei citate, 10 italieni au fost duși la spital după incendiu, iar cinci sau șase persoane sunt încă dispărute.

10:29

UPDATE. Imagini cu barul din Crans Montana care arată configurația locației și ce tipuri de petreceri se făceau în acel amplasament. Artificiile plasate în șampanii erau frecvent folosite la petreceri

10:02

UPDATE. Noi videoclipuri arată haos și teroare în barul elvețian. Tinerii s-au înghesuit să scape din infern

09:54

Prima victimă a incendiului a fost numită

Prima victimă a incendiului a fost Emanuele Galeppini, un italian în vârstă de 16 ani.

El a fost numit de Federația Italiană de Golf, care a declarat că deplânge trecerea în neființă a unui „tânăr atlet care a întruchipat pasiunea și valorile autentice”.

„În aceste momente de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit.”

Autoritățile elvețiene se luptă să identifice victimele

Resurse semnificative au fost mobilizate „pentru a identifica victimele și a returna trupurile familiilor cât mai repede posibil ”, a declarat Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, din sud-vestul Elveției.

„Această muncă ar putea dura câteva zile ”, a adăugat șeful poliției cantonale, Frédéric Gisler.

09:50

UPDATE. Cel puțin 80 de răniți în stare critică

Incendiul de la Crans-Montana a rănit 115 persoane. Cel puțin 80 dintre acestea sunt încă în stare critică. Acest lucru a fost declarat de Matthias Reynard, președintele guvernului din Valais, pentru ziarul „Walliser Bote”.

„Această cifră de optzeci se referă la persoanele îngrijite de organizația de salvare KWRO din Valais. Cu toate acestea, suntem la curent cu alte cazuri care se află, de asemenea, în stare critică și au fost aduse la camerele de urgență prin alte mijloace”, spune Reynard.

Spitalul Universitar din Lausanne tratează în prezent aproximativ 13 adulți și opt minori, toți cu arsuri care acoperă mai mult de 60% din suprafața corpului.

09:43

UPDATE. Un videoclip amator realizat cu un smartphone arată un moment terifiant în interiorul clubului elvețian care a ars în noaptea de Anul Nou: un băiat încearcă să oprească focul care se răspândește pe tavan cu un prosop

09:42

UPDATE. Nouă cetățeni francezi răniți, opt nelocalizați încă, potrivit Ministerului francez de Externe

Nouă cetățeni francezi au fost răniți în incendiul din Crans Montana, Elveția , iar alți opt nu au fost încă localizați, potrivit unui nou raport publicat joi seara de Ministerul Afacerilor Externe din Franța.

Quai d’Orsay indicase anterior că șase francezi au fost răniți în acest incendiu

09:13

UPDATE: Încă opt pacienți vor fi internați în curând în Franța

Pe lângă cei trei răniți care sunt deja tratați în spitale, Franța va primi încă opt pacienți la cererea autorităților elvețiene, a confirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe la BFMTV.

Au fost formulate unele solicitări „cu privire la paturile pediatrice”, a adăugat Pascal Confavreux.

„În prezent, analizăm cum să îi putem găzdui în spitalele noastre”, a precizat oficialul francez.

08:56

UPDATE: Tragedia din Elveția, în presa internațională

Incendiul catastrofal din Crans-Montana este principala știre din ziarele elvețiene de vineri. Tribune de Genève redă mărturiile celor aflați la fața locului, între rugăciuni în biserică și un omagiu tăcut în fața barului Le Constellation, distrus de incendiu.

Cotidianul Le Nouvelliste împărtășește „emoția imensă” a poporului elvețian și prezintă stațiunea Crans-Montana „unită în tăcere, flori și lumânări”. RTS, la rândul său, laudă „curajul și solidaritatea în mijlocul focului”.

În Italia, La Stampa titrează:” Apocalipsa de Anul Nou”,alături de o fotografie a localului în flăcări. La Repubblica scrie despre un „masacru de Anul Nou”.

Publicația Le Soir, din Belgia, deschide ediția din 2 ianuarie cu titlul „Noul an al groazei”, la fel ca și The Guardian din Regatul Unit, care evocă trecerea „de la bucurie la groază în câteva secunde”.

08:41

UPDATE: Ce ajutor oferă Begia statului elvețian

Belgia oferă asistență în urma tragediei de la Crans-Montana, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

Statul belgian se oferă să trateze cinci pacienți cu traume grave și arsuri în spitalele sale, precum și doi pacienți care necesită îngrijiri intermediare, a anunțat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot.

Belgia trimite, de asemenea, o echipă de sprijin pentru echipele medicale în această dimineață (un șef de echipă, doi medici și două asistente medicale specializate în arsuri).

Printre victimele tragediei s-ar număra și belgieni.

„Am văzut oameni țipând, fugind. Am văzut fum, așa că am plecat. Aveam prieteni înăuntru, unul care are acum arsuri grave și un altul care este dispărut. Ne temem că am pierdut niște prieteni”, a declarat un adolescent belgian de 15 ani pentr FranceInfo.

04:57

UPDATE: Cluburi subterane

În toată Crans Montana se mixează prin subsoluri.

„În fiecare weekend, mixăm în subsoluri. Sunt o mulțime de cluburi subterane”, explică Cyriano, un DJ la un bar din apropiere pentru BFMTV.

04:57

UPDATE: Povestea unui tânăr care a încercat să intre de trei ori în bar

Povestea unui tânăr care a încercat să intre de trei ori în bar și nu a reușit. Tânărul a relatat pentru Sky News că barul din Crans Montana are mai multe intrări și el a tot încercat să petreacă în local cu ocazia Anului Nou. Pentru că n-a reușit să intre, a rămas afară. După 3 minute, a izbucnit incendiul, urmat de explozie.

Băiatul explică faptul că barul are și un subsol, de unde nu se poate ieși foarte ușor. În plus, geamurile laterale sunt etanșe și foarte groase. Nu au putut fi sparte de tinerii prinși în incendiu. A fost prea târziu pentru a fi salvați. Tinerii prinși în infernul incendiului, din cauza spaimei și adrenalinei, nici nu realizau dacă sunt arși sau nu. Ulterior, au constatat rănile și durerile.

Identificarea celor uciși în incendiu este în curs de desfășurare.  Și cauza exactă a incendiului este în curs de investigație, fiind pornit probabil din cauza spectacolului cu focuri de artificii  în incinta barului. Telefoanele găsite la fața locului sunt analizate.

2026 – debut tragic pentru Elveția

Incendiul s-a extins în întreaga încăpere în câteva secunde. Supraviețuitorii au relatat că incendiul a izbucnit brusc și au descris cum un fum gros a îngreunat evadarea pentru multe persoane aflate în incintă. Un tânăr spune că a văzut multe persoane rănite și chiar cadavre.

„Principala noastră teorie este că întreaga încăpere a luat foc, ducând la o explozie”, a declarat Beatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais.  Identificarea victimelor este în curs de desfășurare.

„Avem mulți răniți grav, mulți cu arsuri grave”, a declarat președintele cantonului Valais, Mathias Reynard.

„Din păcate, identificarea cadavrelor și a răniților ar putea dura ceva timp”, a adăugat el, potrivit Tagesanzeiger.

Președintele elvețian Guy Parmelin vorbește despre unul dintre „cele mai grave dezastre din istoria țării”.  Steagurile de la Palatul Federal vor fi arborate în bernă timp de cinci zile. A fost înființată o linie telefonică de asistență pentru rudele victimelor: 0848 112 117.

Macron spune că spitalele din Franța pot primi răniți/ Ministrul italian de Externe vine în vizită

S-au raportat cel puțin șase răniți și opt dispăruți cu cetățenie franceză.  Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pe X că pot fi internate persoanele rănite în incendiul devastator din Elveția în spitalele de arși ale Franței, scrie SRF.

„Franța […] este pregătită să ofere orice ajutor. Mulțumesc echipelor și îngrijitorilor mobilizați”, a scris președintele francez pe rețeaua X.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunțat că va călători vineri la Crans-Montana.

„Voi fi acolo pentru a-mi arăta solidaritatea cu Elveția, dar și pentru a fi alături de concetățenii noștri”, a spus el.

„Facem tot ce putem și lucrăm pentru a-i ajuta pe concetățenii noștri”, a adăugat ministrul italian, potrivit RTS. 

Cele mai noi