11:26

Mai mulți jucători sunt încă dispăruți în Crans-Montana, relatează Blick. Potrivit sursei citate, o parte a echipei de juniori (16-18 ani) se aflau în barul „La Constellation” când a izbucnit incendiul.

Se pare că rezervaseră o masă pentru 12 persoane. „Din câte știu eu, unul dintre ei primește tratament într-un spital. Dar trei sau patru nu au dat încă niciun semn de viață”, a lamentat Stéphane Bise, președintele FC Lutry, după-amiaza, potrivit Blick.

Rudele jucătorilor distribuie pe rețelele de socializare fotografii cu tinerii de care nu au mai auzit de ceva vreme.

Stéphane Bise preferă să „ia toate măsurile de precauție posibile înainte de a anunța ceva”. El explică doar că mai multe echipe din cadrul clubului sunt afectate.