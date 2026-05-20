Prima pagină » Diverse » Dan Andronic sare în apărarea lui Sebastian Ghiță în scandalul acuzațiilor de legături cu Rusia și publică o poză cu Ghiță și Donald Trump Jr.

Dan Andronic a publicat, miercuri, o fotografie cu Sebastian Ghiță și fiul lui Donald Trump, Donald J. Trump Junior. Replica vine ca urmare a acuzațiilor de legături cu Rusia, unde, conform unei publicații din Armenia, Ghiță ar fi intrat în contact cu ofițeri ruși de informații.

„Tocmai am citit o postare în care se străduiesc unii să-l bălăcărească pe S. Ghiță.
Le urez succes!
Diferența este ca între prietenul meu, căci Sebi rămâne un om alături de care am trecut prin multe, și ei, sunt multe diferențe. Și neuroni…
Una din diferențe e în poza de mai jos, de acum câteva zile”, a scris Dan Andronic.

Ghiță nu este acuzat direct că ar fi avut legături cu agenți de influență ruși, ci în material este citat un presupus mesaj între agenți ruși și Moscova, în care ar apărea și numele lui Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță a respins și el acuzațiile

Într-o postare pe Facebook, și Sebastian Ghiță respinge acuzațiile.

„Resping toate aceste afirmatii false despre legaturile mele cu Putin si Kremlinul facute de agentii Sorosisti (numele agentilor de informatii nu se transmit in clar). Minciunile si inventiile fortate de presa Sorosista sunt inutile”, a scris Ghiță.

