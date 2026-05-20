,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR

Fostul șef al ADR reacționează, în exclusivitate pentru Gândul, după ce DNA a deschis dosar penal pentru a cerceta posibile fapte penale ale vicepremierului demis, Oana Gheorghiu, împreună cu ministrul USR al Economiei, Irineu Darău.

Dragoș Vlad spune că probele sunt cât se poate de elocvente, de aceea se aștepta la acest demers al DNA.

,,Sunt adrese, sunt marcate momente de ingerință asupra rolului ADR în procesul de transformare digitală. Ministerul Economiei dacă este minister coordonator, acesta trebuia să susțină activitatea ADR, nu să o blocheze prin blocarea acelui HG de investiții aferente unor proiecte europene. Aici aș vrea să menționez în plus: nu este vorba doar de cazul proiectului Platforma Națională de Interoperabilitate, ci este vorba și de hotărârile de guvern care aveau nevoie, în vederea derulării proiectului, de tehnologii avansate pentru administrația publică. Unde există un parteneriat, respectiv toți partenerii — Ministerul Dezvoltării, Ministerul de Interne, Institutul Național de Statistică, Secretariatul General al Guvernului — au semnat. Deci, practic, e vorba de două hotărâri de guvern depuse în perioada octombrie, respectiv reluate pe circuitul de analiză în decembrie și în ianuarie, când s-a schimbat conducerea, cu avizul miniștrilor, și ulterior blocate, fără alte argumente tehnice comunicate, ci doar anularea unei proceduri de achiziție”, a declarat Dragoș Vlad.

Fostul șef al ADR mai spune că a fost înlăturat pentru că nu a încălcat legea, atunci când i s-au cerut documentații, specificații tehnice prin adrese, înainte de a fi publicate pe SEAP.

,,Nu m-a contactat nimeni de la DNA”

Fostul șef al ADR crede că DNA mai are și alte probe și informații referitoare la plângerea depusă de el.

,,În contextul mediatizării acestui scandal, și înțeleg contextul politic, DNA a făcut un lucru bun, tocmai pentru a clarifica cât mai repede, pentru că societatea și cetățenii își doresc să afle cât mai repede cum au stat lucrurile. Este păcat că se pierd banii europeni, banii românilor se pierd prin orgolii sau prin mecanisme ilegale făcute de numiți din bani publici. Cu siguranță DNA are și alte informații și alte documente în afară de ce a apărut în spațiul public și înțeleg că din acest considerent au demarat deschiderea tocmai pentru a obține toate informațiile. Și poate pentru că au deja niște informații și vor să le verifice. Multe au fost propagate și în spațiul public”, precizează Dragoș Vlad.

Alte acuzații la adresa actualei conduceri a ADR

Vlad se referă la o decizie recentă luată de noua conducere a ADR.

,,De exemplu, caz concret, adică nu trebuie să fie o probă clară: Autoritatea pentru Digitalizarea României, noua conducere, și mă refer la actualul președinte, respectiv vicepreședinte, au făcut o postare, vineri parcă, au anulat procedura, deși ea în sistemul electronic de achiziții publice nu este anulată, are statusul în desfășurare în continuare. Deci, încă o dată, există un mecanism folosit ilegal în interiorul unei instituții. O anulare nu se comunică pe Facebook. Întâi se comunică operatorilor economici, după ce se parcurg pașii procedurali, conform legii. Chiar dacă documentația era greșită tehnic, deși nu am primit niciun argument în acest sens, unde era greșeala, anularea, iarăși, este sub semnul întrebării, pentru astfel de documente, analizând un comunicat versus statusul din SEAP.”, a precizat Dragoș Vlad.

Fostul şef al ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României), Dragoș Vlad, a depus ieri probe grele la DNA împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irineu Darău. Acesta îi acuză pe cei doi oficiali de presiuni uriașe pentru trucarea unor contracte cu dedicație, acțiune care a dus la pierderea a peste 164 de milioane de lei din fonduri europene. Dragoș Vlad susține că miniștrii au anulat o licitație strategică pentru digitalizarea României doar pentru a favoriza un grup privat de firme numit Schwartz. Prin această mișcare, România a pierdut o finanțare nerambursabilă din PNRR în valoare exactă de 164.471.182,97 lei.

Actuala conducere ADR a ripostat și l-a reclamat la DNA pe Dragoș Vlad

Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, Dragoș Vlad. Nu mai departe de ieri, Dragoș Vlad fusese la DNA să îi denunțe pe Oana Gheorghiu, Irineu Darău și actualul șef, Aurel- Cătălin Giulescu.

În continuarea demersurilor inițiate prin emiterea Deciziei președintelui ADR nr. 287/15 mai 2026, prin care a fost dispusă anularea procedurii de achiziție publică inițiate în contextul implementării proiectului ”Platforma Națională de Interoperabilitate”, președintele ADR, dl. Aurel- Cătălin Giulescu a formulat astăzi, 20.05.2026, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înaltea Curte de Casație și Justiție prin care a solicitat cercetarea dlui. Dragoș Cristian- Vlad sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în scopul aflării adevărului și recuperăii prejudiciului cauzat ADR.

