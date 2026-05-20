Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea

Consilierul șefului Cabinetului lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a anunțat oficial data la care pot fi organizate alegerile prezidențiale în Ucraina, scrie presa ucraineană. Potrivit acestuia, scrutinul pentru alegerea președintelui Ucrainei poate avea loc abia în primăvara anului 2027, deoarece procesul este condiționat de factori militari, tehnici și diplomatici.

Potrivit lui Podoliak, acest calendar este valabil doar dacă se va ajunge la un acord de încheiere a războiului sau dacă Rusia acceptă înghețarea conflictului pe linia actuală a frontului. Conform legislației ucrainene, alegerile pot avea loc la cel puțin trei luni după încetarea stării de asediu și ridicarea legii marțiale.

„Acest lucru este posibil doar la trei luni după un armistițiu permanent… Dar asta doar cu presiune sistemică asupra lui Putin”, a explicat Mihailo Podoliak.

Pe 20 mai s-au împlinit cinci ani de la preluarea mandatului de președinte al Ucrainei de către Volodimir Zelenski. Mandatul acestuia urma să se încheie anul acesta, pe 20 mai 2024, dar din cauza legii marțiale, organizarea alegerilor este imposibilă. Constituția Ucrainei interzice în mod explicit desfășurarea alegerilor naționale pe timp de război sau sub starea de lege marțială.

Conform spuselor consilierului lui Zelenski, alegerile nu sunt așteptate în 2026. Potrivit acestuia, războiul din Ucraina este puțin probabil să se încheie în acest an, deoarece Putin consideră că i s-a deschis „o fereastră de oportunitate” în Orientul Mijlociu.

