Ce a răspuns Maia Sandu, întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a explicat în ce condiții ar lua în considerare scenariul unirii cu România. Ea precizează că țara vecină ar putea lua în considerare „alte opțiuni” dacă aderarea la Uniunea Europeană va eșua „dintr-un motiv sau altul”.

Întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”, Maia Sandu a subliniat că obiectivul principal al autorităților de la Chișinău este menținerea Republicii Moldova „parte a lumii libere”.

„Îmi vreau țara în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine tot mai dificil pentru țările mici, în special în regiunea noastră, să-și păstreze și să își urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este, deci, pentru noi, o strategie de a supraviețui ca democrație. Și sperăm că vom reuși să implementăm acest plan cât mai curând”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru DW și RFI.

„Ne putem alătura României în UE”

Președintele Maia Sandu a mai spus că Republica Moldova poate fi alături de România în UE.

„Ne putem alătura României în UE și credem că, și nu e doar vorba despre ce credem, dar avem și mai mulți oameni care susțin integrarea europeană în Moldova în prezent. Avem și oameni care susțin unirea cu România. Acum muncim din greu pentru ca Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este ca în Moldova să fie menținută pacea și ca Moldova să rămână parte a lumii libere”, a adăugat Maia Sandu.

