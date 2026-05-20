Prima pagină » Știri politice » Ce a răspuns Maia Sandu, întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”

Ce a răspuns Maia Sandu, întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a explicat în ce condiții ar lua în considerare scenariul unirii cu România. Ea precizează că țara vecină ar putea lua în considerare „alte opțiuni” dacă aderarea la Uniunea Europeană va eșua „dintr-un motiv sau altul”.

Vezi galeria foto
5 poze

Întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”, Maia Sandu a subliniat că obiectivul principal al autorităților de la Chișinău este menținerea Republicii Moldova „parte a lumii libere”.

„Îmi vreau țara în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine tot mai dificil pentru țările mici, în special în regiunea noastră, să-și păstreze și să își urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este, deci, pentru noi, o strategie de a supraviețui ca democrație. Și sperăm că vom reuși să implementăm acest plan cât mai curând”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru DW și RFI.

„Ne putem alătura României în UE”

Președintele Maia Sandu a mai spus că Republica Moldova poate fi alături de România în UE.

„Ne putem alătura României în UE și credem că, și nu e doar vorba despre ce credem, dar avem și mai mulți oameni care susțin integrarea europeană în Moldova în prezent. Avem și oameni care susțin unirea cu România. Acum muncim din greu pentru ca Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este ca în Moldova să fie menținută pacea și ca Moldova să rămână parte a lumii libere”, a adăugat Maia Sandu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Dominic Fritz, amendat cu 100.000 de lei de Garda de Mediu pentru bolovanii „plantați” pe spațiul verde din Timișoara
19:08
Dominic Fritz, amendat cu 100.000 de lei de Garda de Mediu pentru bolovanii „plantați” pe spațiul verde din Timișoara
REACȚIE Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare
18:36
Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare
JUSTIȚIE A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan
18:23
A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan
FLASH NEWS Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”
18:16
Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu explică profilul unui premier tehnocrat pe care PSD l-ar susţine. Ce spune despre nominalizarea Deliei Velculescu
16:40
Sorin Grindeanu explică profilul unui premier tehnocrat pe care PSD l-ar susţine. Ce spune despre nominalizarea Deliei Velculescu
TENSIUNI Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se întoarcă la „legea junglei” din cauza hegemoniei globale a SUA
16:35
Xi Jinping avertizează că omenirea riscă să se întoarcă la „legea junglei” din cauza hegemoniei globale a SUA
Mediafax
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Copiii ar putea învăța să iubească legumele încă din uter
ENERGIE FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început”
20:05
FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început”
AUTO Nazare: Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane de lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Mediu
20:03
Nazare: Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane de lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Mediu
EXCLUSIV ,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
20:00
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
FLASH NEWS USR atacă legea ONG-urilor: „Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare” / „Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”
19:56
USR atacă legea ONG-urilor: „Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare” / „Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”
DEZVĂLUIRI Băsescu i-a mutat ora lui Banciu, la B1 TV, când era președinte. Dezvăluirea îi aparține chiar vedetei care a povestit cum l-a sunat președintele pe patronul postului
19:43
Băsescu i-a mutat ora lui Banciu, la B1 TV, când era președinte. Dezvăluirea îi aparține chiar vedetei care a povestit cum l-a sunat președintele pe patronul postului
FLASH NEWS Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea
19:31
Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea

Cele mai noi

Trimite acest link pe