USR atacă legea ONG-urilor: „Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare” / „Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”

USR atacă legea ONG-urilor și îi îndeamnă pe deputați, parlamentarii care urmează să dea votul decisiv. „Nu votați împotriva mamei care donează pentru un copil bolnav. Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”, scriu reprezentanții acestei formațiuni politice, pe Facebook. Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creșterea transparenței în activitatea organizațiilor non-profit. Inițiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanțare și a veniturilor încasate de asociații, fundații și federații. În acest context, USR a transmis următorul mesaj:

«Ce face legea împotriva societății civile votată de PSD și AUR. Dincolo de cuvântul „transparență” pe care-l flutură extremiștii, este o lege iliberală. O legea care slăbește democrația.

Ce spune legea: fiecare ONG va trebui să publice numele tuturor donatorilor care dau peste 5.000 de lei. Cine nu publică – este suspendat, apoi dizolvat.

Ce NU vă spune PSD-AUR:

Statul are deja toate aceste informații. Fiecare ONG depune anual bilanț la Ministerul Finanțelor. Fiecare redirecționare prin formularul 230 trece prin ANAF – statul știe deja exact cine, cui, cât. Legea nu adaugă transparență. Statul are deja transparență. Legea adaugă expunerea publică a cetățeanului care donează. Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare. Consiliul Economic și Social a scris-o negru pe alb, în avizul negativ: publicarea numelor donatorilor „produce inevitabil un efect de descurajare.” Oamenii se vor teme să mai doneze – mai ales pentru cauze sensibile: drepturile omului, anticorupție, mediu, presă liberă. Cine va fi îngropat de această lege? Organizațiile care se ocupă de copii vulnerabili, de bolnavii în fază terminală – cele care trăiesc din donațiile comunității. Pe ele le sufocă frica și birocrația.

Aceasta este definiția unei legi iliberale: una care, în numele unui cuvânt frumos, mută puterea de la cetățean la stat – și îi pedepsește pe cei care nu se supun.

Consiliul Legislativ – aviz negativ. Consiliul Economic și Social – aviz negativ. Peste 700 de ONG-uri – scrisoare deschisă. Curtea de Justiție a UE – a invalidat exact aceeași lege în Ungaria, în 2020.

Pentru că modelul este Ungaria din era Orban, în 2017. Slovacia lui Fico, în 2025. Și, la origine, Rusia lui Putin – legea „agenților străini”, din 2012. Toate s-au promovat drept o lege pentru „transparență”.

Legea merge acum la Camera Deputaților. Acolo se decide totul.

USR cere fiecărui deputat – din orice partid: Nu votați această lege.

Nu votați împotriva mamei care donează pentru un copil bolnav. Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului», se arată în comunicatul USR.