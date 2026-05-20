USR atacă legea ONG-urilor: „Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare” / „Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”

Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
USR atacă legea ONG-urilor și îi îndeamnă pe deputați, parlamentarii care urmează să dea votul decisiv. „Nu votați împotriva mamei care donează pentru un copil bolnav. Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”, scriu reprezentanții acestei formațiuni politice, pe Facebook. Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creșterea transparenței în activitatea organizațiilor non-profit. Inițiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanțare și a veniturilor încasate de asociații, fundații și federații. În acest context, USR a transmis următorul mesaj:

«Ce face legea împotriva societății civile votată de PSD și AUR. Dincolo de cuvântul „transparență” pe care-l flutură extremiștii, este o lege iliberală. O legea care slăbește democrația.

Ce spune legea: fiecare ONG va trebui să publice numele tuturor donatorilor care dau peste 5.000 de lei. Cine nu publică – este suspendat, apoi dizolvat.

Ce NU vă spune PSD-AUR:

  1. Statul are deja toate aceste informații. Fiecare ONG depune anual bilanț la Ministerul Finanțelor. Fiecare redirecționare prin formularul 230 trece prin ANAF – statul știe deja exact cine, cui, cât. Legea nu adaugă transparență. Statul are deja transparență. Legea adaugă expunerea publică a cetățeanului care donează.
  2. Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare. Consiliul Economic și Social a scris-o negru pe alb, în avizul negativ: publicarea numelor donatorilor „produce inevitabil un efect de descurajare.” Oamenii se vor teme să mai doneze – mai ales pentru cauze sensibile: drepturile omului, anticorupție, mediu, presă liberă.
  3. Cine va fi îngropat de această lege? Organizațiile care se ocupă de copii vulnerabili, de bolnavii în fază terminală – cele care trăiesc din donațiile comunității. Pe ele le sufocă frica și birocrația.

Aceasta este definiția unei legi iliberale: una care, în numele unui cuvânt frumos, mută puterea de la cetățean la stat – și îi pedepsește pe cei care nu se supun.

Consiliul Legislativ – aviz negativ. Consiliul Economic și Social – aviz negativ. Peste 700 de ONG-uri – scrisoare deschisă. Curtea de Justiție a UE – a invalidat exact aceeași lege în Ungaria, în 2020.

Pentru că modelul este Ungaria din era Orban, în 2017. Slovacia lui Fico, în 2025. Și, la origine, Rusia lui Putin – legea „agenților străini”, din 2012. Toate s-au promovat drept o lege pentru „transparență”.

Legea merge acum la Camera Deputaților. Acolo se decide totul.

USR cere fiecărui deputat – din orice partid: Nu votați această lege.

Nu votați împotriva mamei care donează pentru un copil bolnav. Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului», se arată în comunicatul USR.

Istoricul Marius Oprea arată avantajele legii transparentizării ONG-urilor

Proiectul de lege care obligă ONG-urile să-și facă publice sursele de finanțare, aprobat de Senat, a provocat multă rumoare în spațiul public și a polarizat societatea.

Deși o parte dintre organizațiile vizate acuză o măsură putinistă, menită , experții spun că legea are și avantaje. Unul dintre acestea a fost explicat de istoricul Marius Oprea în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de miercuri, 20 mai.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că această lege, dacă va fi adoptată, are un mare avantaj. Și anume că va deconspira inclusiv sursele de finanțare ale rușilor de care se tot vorbește. De altfel, unul dintre motivele pentru care s-au anulat alegerile din decembrie 2024.

